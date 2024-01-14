Зеленський анонсував чергові хороші новини щодо ППО — відео

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський сказав, що українські військові матимуть більше дронів, ракет та засобів РЕБ. Також очікуються новини щодо ППО.
Зеленський анонсував більше дронів та ППО
Зеленський сказав, що перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Зокрема, оголошені нові пакети підтримки для українського війська.
Зустріч у Давосі
Також президент подякував кожному лідеру й кожній країні, які беруть участь у зустрічах радників лідерів держав щодо Формули миру. Сьогодні у Давосі відбулася вже четверта така зустріч.
Зеленський сказав, що очікує на детальний звіт української команди щодо дискусій, які відбулись.
Також сьогодні розпочались перемовини з Румунією щодо безпекових гарантій для України. За словами президента, це вже девʼята держава, із якою ведеться така двостороння робота.
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