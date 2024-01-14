Зеленський анонсував чергові хороші новини щодо ППО — відео

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський сказав, що українські військові матимуть більше дронів, ракет та засобів РЕБ. Також очікуються новини щодо ППО.

Зеленський анонсував більше дронів та ППО

Зеленський сказав, що перші два тижні цього року вже додали Україні сили й можливостей. Зокрема, оголошені нові пакети підтримки для українського війська.

Є дуже потрібні домовленості про спільне виробництво зброї та снарядів, особливо чутливе питання — дрони. Дронів буде більше. Готуємо чергові хороші новини щодо ППО. Памʼятаємо і про ракети, і про РЕБ — засоби радіоелектронної боротьби — буде більше. І незмінно, місяць за місяцем нарощуємо наше, українське виробництво артилерії. Поширити

Зустріч у Давосі

Також президент подякував кожному лідеру й кожній країні, які беруть участь у зустрічах радників лідерів держав щодо Формули миру. Сьогодні у Давосі відбулася вже четверта така зустріч.

Господарі Росії думають, що вони нібито здатні насильством і терором, своєю брехнею й жорстокістю нав'язати якийсь інший, хижацький світовий порядок — без правил, без жодних гарантій безпеки. Саме таку їхню впевненість — впевненість убивць — ми зараз усі разом зменшуємо. Кожною зустріччю — заради нормального міжнародного права. Поширити

Зеленський сказав, що очікує на детальний звіт української команди щодо дискусій, які відбулись.

Також сьогодні розпочались перемовини з Румунією щодо безпекових гарантій для України. За словами президента, це вже девʼята держава, із якою ведеться така двостороння робота.