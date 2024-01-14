ВСУ поразили средство ПВО и 2 склада боеприпасов армии РФ — Генштаб

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий. Украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят российской армии значительные потери.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 14.01.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 86 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Барановка, Волфине, Басовка, Пономаренко Сумской области; Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 3 атаки в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 14 атак возле Макеевки, Белогоровки Луганской области и Верхнекаменского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 5 атак противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь враг при поддержке авиации 15 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Владимировка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 9 атак вблизи Красного, западнее Вербового и Работиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся непосредственно центр Херсона и населенній пункт Станислав Херсонской области. Из реактивных систем залпового огня враг совершил обстрелы в районах Тягинки, Ивановки, Ингульца, Никольского, Садового, Чернобаевки и Станислава Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий. Украинские воины и дальше удерживают занятые позиции и наносят армии РФ значительные потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 средству противовоздушной обороны и 2 складам боеприпасов противника.