Украина впервые применила гибридную систему ПВО

Ночью 17 января украинские воины успешно применили "гибридную" противовоздушную оборону. Им удалось уничтожить российский "Шахед" на расстоянии 9 км.
Самодельная украинская ПВО уже защищает небо от ударов РФ
Информацию о применении гибридной ПВО официально подтвердил глава Министерства Министр по стратегической промышленности Александр Камышин во время Всемирного экономического форума в Давосе.
По его словам, чтобы создать самодельную ПВО, украинские специалисты решили взять советские компоненты, а также западные ракеты.
Или же наоборот – брали западные установки и применяли к ним советские ракеты.
Следует отметить, что Александр Камышин не уточнил, о какой системе идет речь. Вполне возможно, что это проект FrankenSAM.
Что известно о результатах работы украинской ПВО 17 января
В ночь на 17 января Россия устроила новую атаку дронов на Украину.
Страна-агрессорка выпустила 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и две зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгогородской обл. - в направлении Харькова.
Согласно последним данным, в результате атаки врага в Одессе пострадали трое гражданских. Еще о 17 раненых сообщается в Харькове.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-