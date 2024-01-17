Украина впервые применила гибридную систему ПВО

Ночью 17 января украинские воины успешно применили "гибридную" противовоздушную оборону. Им удалось уничтожить российский "Шахед" на расстоянии 9 км.

Самодельная украинская ПВО уже защищает небо от ударов РФ

Информацию о применении гибридной ПВО официально подтвердил глава Министерства Министр по стратегической промышленности Александр Камышин во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, чтобы создать самодельную ПВО, украинские специалисты решили взять советские компоненты, а также западные ракеты.

Или же наоборот – брали западные установки и применяли к ним советские ракеты.

Я рад сообщить, что одна из таких систем была впервые сегодня ночью успешно использована. Мы в девяти километрах сегодня сбили Шахед, и это первое успешное использование такой системы… Я очень рад, что мы развернули ее на поле боя, защищая наше небо и наших людей, - заявил украинский министр. Поделиться

Следует отметить, что Александр Камышин не уточнил, о какой системе идет речь. Вполне возможно, что это проект FrankenSAM.

Что известно о результатах работы украинской ПВО 17 января

В ночь на 17 января Россия устроила новую атаку дронов на Украину.

Страна-агрессорка выпустила 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и две зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгогородской обл. - в направлении Харькова.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 «шахедов». К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Поделиться

Согласно последним данным, в результате атаки врага в Одессе пострадали трое гражданских. Еще о 17 раненых сообщается в Харькове.