Силы ПВО сбили более 20 дронов во время ночной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили более 20 дронов во время ночной атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ППО
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Россияне атаковали территорию Украины с помощью 33 ударных беспилотников и двух ракет С-300 в ночь на 18 января. Силы ПВО уничтожили 22 дрона.

В Воздушных силах рассказали о результатах работы

Отмечается, что оккупанты выпустили 33 ударных дрона типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и Курской области России.

Также они ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области.

Основными направлениями удара были юг и север. Силы противовоздушной обороны работали в Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 22 вражеских БПЛА. Еще несколько дронов — не достигли своих целей. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ, говорится в сообщении.

Что известно об атаке по Украине

Воздушные Силы ВСУ сообщали, что российские войска запустили по территории Украины дроны-камикадзе вечером, 17 января.

Взрывы раздавались в Сумах. В Сумской ОВА сообщали, что силы ПВО уничтожили два вражеских "Шахеда". Взрывы также слышали в Хмельницкой области.

Также в Днепропетровской области силами противовоздушной обороны были уничтожены четыре беспилотника.

В результате российских обстрелов Чугуева Харьковской области погибла женщина. Также повреждено заведение.

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