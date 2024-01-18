У России уже есть дроны для обхода украинских РЭБ

По словам руководителя Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской, в России уже производят дроны, способные обходить украинские системы РЭБ.

Что известно об угрозе новейших российских дронов

В частности, по словам Берлинской, российские оккупанты уже используют в FPV-дронах функцию автоматического донаведения.

Роль оператора сводится к минимуму. Это еще не искусственный интеллект, это компьютерное зрение. Это автоматический захват целей, то есть аппарат становится все более автономным. Традиционные средства радиоэлектронной борьбы, которыми мы еще не насытили фронт, становятся неэффективными, – объясняет Берлинская в эфире "Темы с Наталией Мосейчук". Поделиться

По ее словам, запуск россиянами таких дронов в серийное производство будет очень серьезным вызовом для Украины, ведь в этом случае простым увеличением количества дронов ситуацию исправить не удастся.

Вопросы в качестве. Одно дело, когда выходит оператор с этим FPV-дроном, его глушат, это все происходит в ручном режиме, таких операторов накрывают огнем постоянно... Совсем другая история, когда оператор будет нажимать кнопку, будет взлетать дрон или рой дронов на охоту. каких будет алгоритм: первые 5 км – это наша техника, а дальше – во все движущиеся объекты нужно врезаться и уничтожать, – объясняет Берлинская. Поделиться

Как украинские БПЛА уничтожили нефтебазу окупантов в Санкт-Петербурге

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, нефтебазу в Санкт-Петербурге атаковали украинские дроны.

Украина уже способна производить дроны стоимостью от 350 долларов, которые способны летать на большие расстояния.

По словам Камышина, дроны, которыми был атакован Санкт-Петербург – украинское производство. Они пролетели более тысячи километров, прежде чем поразить цель.