У России уже есть дроны для обхода украинских РЭБ

По словам руководителя Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской, в России уже производят дроны, способные обходить украинские системы РЭБ.
Что известно об угрозе новейших российских дронов
В частности, по словам Берлинской, российские оккупанты уже используют в FPV-дронах функцию автоматического донаведения.
По ее словам, запуск россиянами таких дронов в серийное производство будет очень серьезным вызовом для Украины, ведь в этом случае простым увеличением количества дронов ситуацию исправить не удастся.
Как украинские БПЛА уничтожили нефтебазу окупантов в Санкт-Петербурге
По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, нефтебазу в Санкт-Петербурге атаковали украинские дроны.
Украина уже способна производить дроны стоимостью от 350 долларов, которые способны летать на большие расстояния.
По словам Камышина, дроны, которыми был атакован Санкт-Петербург – украинское производство. Они пролетели более тысячи километров, прежде чем поразить цель.
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