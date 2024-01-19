У Брянській області РФ спалахнула нафтобаза після атаки дрона — відео

Потужна пожежа спалахнула на нафтобазі у місті Клинці Брянської області. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.

Що відомо про “бавовну” у Брянській області

Російське Міністерство оборони відзвітувало, що нібито у Брянській області вночі 19 січня був знищений безпілотник. Традиційно звинуватили Україну.

При цьому губернатор регіону написав, що нібито була спроба атаки на об'єкти на території міста Клинці. Богомаз стверджує, що дрон ліквідували засобами РЕБ, але він встигнув скинути боєприпас на територію нафтобази.

За його словами, сталося загоряння резервуарів, а постраждалих немає.

Натомість у мережі публікують кадри сильної пожежі на нафтобазі. Пожежа супроводжується задимленням.

Атака на нафтобазу в Санкт-Петербурзі

18 січня росіяни заявили про спробу атаки на нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Джерела в спецслужбах підтвердили атаку, заявивши, що це була спецоперація ГУР Міноборони, яка пройшла успішно.

Йдеться про атаку на нафтогазову компанію "Петербурзький нафтовий термінал". Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

За даними росЗМІ, уламки дрона впали на відкритій території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, внаслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів.