Источники в ГУР подтвердили новую атаку РДК в Брянской области

18 января разведывательная группа Российского добровольческого корпуса устроила засаду на автоколонну российских захватчиков на Брянщине. Это подтверждают источники online.ua в Главном управлении разведки МОУ.
РДК устроил засаду на российских оккупантов в Брянской области
Следует отметить, что факт успешной атаки РДК на врага уже подтвердила российская сторона, заявившая о потерях среди своего личного состава.
К РДК активно присоединяются новые бойцы
Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в разговоре с online.ua рассказал, что участилась практика, когда российские военнопленные изъявляют желание вступить в ряды РДК.
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