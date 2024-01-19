Источники в ГУР подтвердили новую атаку РДК в Брянской области
Категория
Украина
Дата публикации

Источники в ГУР подтвердили новую атаку РДК в Брянской области

РДК
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Источник:  online.ua

18 января разведывательная группа Российского добровольческого корпуса устроила засаду на автоколонну российских захватчиков на Брянщине. Это подтверждают источники online.ua в Главном управлении разведки МОУ.

РДК устроил засаду на российских оккупантов в Брянской области

18 января разведгруппа РДК провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области. Кадры объективного контроля будут позже, - сказано в заявлении пресс-службы Российского добровольческого корпуса.

Следует отметить, что факт успешной атаки РДК на врага уже подтвердила российская сторона, заявившая о потерях среди своего личного состава.

Сегодня в Суземском районе Брянской области в засаду вражеской ДРГ попала машина Урал МО, к сожалению, у нас есть погибшие и раненые. ДРГ противника атаковала грузовик и сразу отошла. На помощь оперативно прибыли пограничники, оказали первую медицинскую помощь и провели эвакуацию раненых. Подробности уточняются, – пишут россияне об атаке РДК.

Брянская область
Карта Брянской области (Фото: скриншот)

К РДК активно присоединяются новые бойцы

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна" в разговоре с online.ua рассказал, что участилась практика, когда российские военнопленные изъявляют желание вступить в ряды РДК.

Когда люди узнают, что к нам кто-то попал, они начинают говорить, что они тоже хотели бы к нам попасть. Наша задача понять, насколько человек искренний. Это очень важно. Мы, конечно, достаточно большую работу проводим по этому поводу, чтобы отделить тех людей, которые просто хотят "пропетлять", от тех, кто действительно хочет попасть на фронт и воевать.

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