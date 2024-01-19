Источники в ГУР подтвердили новую атаку РДК в Брянской области

Когда люди узнают, что к нам кто-то попал, они начинают говорить, что они тоже хотели бы к нам попасть. Наша задача понять, насколько человек искренний. Это очень важно. Мы, конечно, достаточно большую работу проводим по этому поводу, чтобы отделить тех людей, которые просто хотят "пропетлять", от тех, кто действительно хочет попасть на фронт и воевать.