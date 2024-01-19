Коли люди дізнаються про те, що до нас хтось потрапив, вони починають говорити, що вони теж хотіли б до нас потрапити. Наше завдання зрозуміти, наскільки людина щира. Це дуже важливо. Ми, звичайно, досить велику роботу проводимо щодо цього, щоб відокремити тих людей, які просто хочуть “пропетляти”, від тих, хто дійсно хоче потрапити на фронт і воювати.