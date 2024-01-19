18 січня розвідувальна група Російського добровольчого корпусу влаштувала засідку на автоколону російських загарбників на Брянщині. Це підтверджують джерела online.ua у Головному управлінні розвідки МОУ.
РДК провів засідку на російських окупантів у Брянській області
Варто зазначити, що факт успішної атаки РДК на ворога уже підтвердила російська сторона, яка заявила про втрати серед свого особового складу.
До РДК активно приєднуються нові бійці
Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" у розмові з online.ua розповів, що почастішала практика, коли російські військовополонені виявляють бажання вступити до лав РДК.
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