Джерела в ГУР підтвердили нову атаку РДК у Брянській області
Категорія
Україна
Дата публікації

Джерела в ГУР підтвердили нову атаку РДК у Брянській області

РДК
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Джерело:  online.ua

18 січня розвідувальна група Російського добровольчого корпусу влаштувала засідку на автоколону російських загарбників на Брянщині. Це підтверджують джерела online.ua у Головному управлінні розвідки МОУ.

РДК провів засідку на російських окупантів у Брянській області

18 січня розвідгрупа РДК провела засідку на транспорт противника у Суземському районі Брянської області. Кадри об'єктивного контролю будуть згодом, - йдеться в заяві пресслужби Російського добровольчого корпусу.

Варто зазначити, що факт успішної атаки РДК на ворога уже підтвердила російська сторона, яка заявила про втрати серед свого особового складу.

Сьогодні в Суземському районі Брянської області у засідку ворожої ДРГ потрапила машина Урал МО, на жаль, у нас є загиблі та поранені. ДРГ противника атакувала вантажівку й одразу відійшла. На допомогу оперативно прибули прикордонники, надали першу медичну допомогу й провели евакуацію поранених. Подробиці уточнюються, - пишуть росіяни про атаку РДК.

Брянська область
Карта Брянської області (Фото: скриншот)

До РДК активно приєднуються нові бійці

Начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" у розмові з online.ua розповів, що почастішала практика, коли російські військовополонені виявляють бажання вступити до лав РДК.

Коли люди дізнаються про те, що до нас хтось потрапив, вони починають говорити, що вони теж хотіли б до нас потрапити. Наше завдання зрозуміти, наскільки людина щира. Це дуже важливо. Ми, звичайно, досить велику роботу проводимо щодо цього, щоб відокремити тих людей, які просто хочуть “пропетляти”, від тих, хто дійсно хоче потрапити на фронт і воювати.

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