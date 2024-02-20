По информации руководителя Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Натальи Гуменюк, сейчас существует высокий риск подготовки преступной армии РФ к новой массированной атаке по Украине с применением ракет и БПЛА.

Что известно о признаках подготовки армии РФ к массированной атаке по Украине

Гуменюк подчеркнула, что о намерениях российских окупантов совершить массированную атаку по Украине свидетельствует усиленная активность вражеских разведывательных дронов, особенно в прифронтовых районах.

Только накануне украинские военные уничтожили 2 дрона разведывательного типа: "Куб" и ZALA.

Мы видим, что необходимость собрать информацию и активность внедрения этой деятельности, могут свидетельствовать о том, что враг готовит очередной массированный удар, - отмечает спикер ОСУВ "Одесса". Поделиться

Гуменюк подчеркнула, что в настоящее время оккупанты держат военные корабли Черноморского флота ближе к базе в Новороссийске после уничтожения крупного десантного корабля "Цезарь Куников".

По состоянию на 20 февраля речь идет о двух кораблях, отслеживающих ситуацию у пунктов базирования. Один корабль в Азовском море контролирует переход через Керченский пролив, наблюдая за гражданским судоходством.

И хотя все ракетоносители врага заведены в пункты базирования, а погода не способствует развертыванию более широкой группы кораблей в море, штормы не так критичны. По желанию, оккупанты могут вывести в акваторию как надводные, так и подводные ракетоносители.

Поэтому мы продолжаем отслеживать ситуацию, – отметила Гуменюк. Поделиться

Как задача сейчас стоит перед оккупационной армией РФ в Украине

По информации британских аналитиков из Королевского института объединенных исследований (RUSI) Ника Рейнольдса и Джека Уотлинга в комментарии журналистам издания AP, сейчас оккупационная российская армия имеет задачу относительно незначительных тактических сдвигов.