Преступная армия РФ начала активные боевые действия в районе отвоеванного украинскими военными в прошлом году Роботинского выступления в Запорожской области.
Что известно о ситуации в районе Роботиного
По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, российские военные преступники хотят вернуть утраченные в прошлом году в ходе контрнаступления ВСУ позиции в районе Роботиного в Запорожской области.
Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что российские оккупанты начали активно штурмовать Роботинский выступление площадью 10 на 10 км уже в эти выходные.
Аналитики портала DeepState отмечают, что российские оккупанты пытаются прорваться в середину самого села и ведут бои за контроль над опорным пунктом немного на юг.
Кроме того, отмечается, что подразделениям оккупационной армии РФ вероятно удалось продать оборону ВСУ в окрестностях Вербового.
Однако, по словам военно-политического эксперта Александра Коваленко, в районе Роботиного всегда было сконцентрировано большое количество вражеских сил.
Куда могут пойти российские оккупанты после захвата Авдеевки
В комментарии журналистам 24 канала Александр Коваленко отметил, что захват Авдеевки в основном был политической, а не военной целью России.
Он отметил, что на том направлении, вероятно, будут идти позиционные бои с небольшим продвижением.
Кроме того, как заметил эксперт, к западу от Авдеевки находятся Покровск, Селидово и другие населенные пункты. Однако там тоже оборонительные рубежи украинских защитников.
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