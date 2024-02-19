Преступная армия РФ начала активные боевые действия в районе отвоеванного украинскими военными в прошлом году Роботинского выступления в Запорожской области.

Что известно о ситуации в районе Роботиного

По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, российские военные преступники хотят вернуть утраченные в прошлом году в ходе контрнаступления ВСУ позиции в районе Роботиного в Запорожской области.

Мы видим, что группировка врага, которая там сконцентрировалась за последние несколько дней или даже недель, - она по своим размерам превосходит в личном составе та группировка, которая задействована на Авдеевском направлении, - подчеркнул Лиховой. Поделиться

Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что российские оккупанты начали активно штурмовать Роботинский выступление площадью 10 на 10 км уже в эти выходные.

Аналитики портала DeepState отмечают, что российские оккупанты пытаются прорваться в середину самого села и ведут бои за контроль над опорным пунктом немного на юг.

Кроме того, отмечается, что подразделениям оккупационной армии РФ вероятно удалось продать оборону ВСУ в окрестностях Вербового.

Однако, по словам военно-политического эксперта Александра Коваленко, в районе Роботиного всегда было сконцентрировано большое количество вражеских сил.

Это была группа войск "Запорожье", сейчас она объединена с группой войск "Днепр". Поэтому то, что они попытаются вернуть территории, потерянные летом 2023 года, безусловно, особенно на кураже от захвата Авдеевки. Но говорить, что это станет большой угрозой прорыву фронта в Запорожской области, я не могу, - указывает аналитик. Поделиться

Куда могут пойти российские оккупанты после захвата Авдеевки

В комментарии журналистам 24 канала Александр Коваленко отметил, что захват Авдеевки в основном был политической, а не военной целью России.

Действительно, они могут рассматривать Авдеевку как дальнейшее направление для продвижения, как вариант, на Константиновку. Но там много километров к северу. Они в поле не могут продвигаться так, как в городе. Это укрепрайон. Рубежи, линии обороны. Им не удастся сразу прорвать линию обороны и выйти на Константиновку, - объясняет аналитик. Поделиться

Он отметил, что на том направлении, вероятно, будут идти позиционные бои с небольшим продвижением.

Кроме того, как заметил эксперт, к западу от Авдеевки находятся Покровск, Селидово и другие населенные пункты. Однако там тоже оборонительные рубежи украинских защитников.