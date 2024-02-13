Украинские военные из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады отбили атаку преступной армии РФ и взяли в плен более 10 российских оккупантов.

Что известно об успехах ВСУ на Запорожском направлении

Украинским военным удалось отбить атаку российских окупантов и взять в плен 11 военных преступников.

Штурм россиян захлебнулся еще на подходе к нашим позициям – бронетехнику накрыли и повредили артой, после чего дезориентированные вражеские пехотинцы скрылись в укрытии. Тогда на зачистку серой зоны выдвинулась штурмовая группа 128 ОГШБр, - говорится в сообщении украинских военных. Поделиться

Военные подчеркнули, что после серии точных пулеметных очередей уцелевшие оккупанты решили сдаться в плен.

Среди пленных оказались несколько бывших заключённых, несколько дагестанцев и один житель Санкт-Петербурга. Все – военные 71 мотострелкового полка русской армии.

Сейчас они дают ценную информацию нашим контрразведчикам, а затем пополнят фонд для обмена пленными, – подчеркивают украинские военные. Поделиться

Что известно о попытках полнения Россией потерь в войне

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, Россия активно ищет наемников за границей как с боевым опытом, так и без.

Такой подход для преступного кремлевского режима более выгоден, - объясняет Юсов.

Когда речь идет об обучении с нуля, это, скорее всего, будет неквалифицированный специалист, и судьба его – это участие в "мясных штурмах" и скорая гибель. Есть информация и о сомалийцах, и о (гражданах) Сьерра-Леоне, Кубе и Непале. Очень важно, что большинство правительств государств, где фиксируется работа сетей российских рекрутеров, публично осуждают такую деятельность и даже дипломатически выступают с заявлениями и обращениями к своим гражданам не идти на такое сотрудничество, отмечает Юсов. Поделиться

Однако, по словам представителя ГУР, в странах с небольшим доходом те 1,5 – 2 тысячи, которые предлагает Россия, могут выглядеть заманчиво.

К тому же российские рекрутаеры обещают наемникам, что они будут заниматься охранной деятельностью, а не будут участвовать в боевых действиях.