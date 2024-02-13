Украинские военные из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады отбили атаку преступной армии РФ и взяли в плен более 10 российских оккупантов.
Что известно об успехах ВСУ на Запорожском направлении
Украинским военным удалось отбить атаку российских окупантов и взять в плен 11 военных преступников.
Военные подчеркнули, что после серии точных пулеметных очередей уцелевшие оккупанты решили сдаться в плен.
Среди пленных оказались несколько бывших заключённых, несколько дагестанцев и один житель Санкт-Петербурга. Все – военные 71 мотострелкового полка русской армии.
Что известно о попытках полнения Россией потерь в войне
По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, Россия активно ищет наемников за границей как с боевым опытом, так и без.
Такой подход для преступного кремлевского режима более выгоден, - объясняет Юсов.
Однако, по словам представителя ГУР, в странах с небольшим доходом те 1,5 – 2 тысячи, которые предлагает Россия, могут выглядеть заманчиво.
К тому же российские рекрутаеры обещают наемникам, что они будут заниматься охранной деятельностью, а не будут участвовать в боевых действиях.
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