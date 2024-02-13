Отмечается, что в течение суток российские оккупанты выпустили по Украине 1 ракету, нанесли 94 авиаудара и совершили 89 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес 2 авиаудара по населенному пункту Новоегоровка Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 2 атаки противника в районе населенного пункта Ямполевка Донецкой и Белогоровка Луганской областей, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили 8 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении, украинские воины отразили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще – 2 атаки в районе Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался улучшить свое тактическое положение.

На Новопавловском направлении российские кафиры наступательных действий не проводили.

На Запорожском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили атаку противника в районе восточнее Малой Токмачки Запорожской области.