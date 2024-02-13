Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 1 ракету, завдали 94 авіаудари та здійснили 89 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав 2 авіаудари по населеному пункту Новоєгорівка Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Ямполівка Донецької та Білогорівка Луганської областей, де ворог, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 8 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще — 2 атаки в районі Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався покращити своє тактичне положення.

На Новопавлівському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили атаку противника в районі східніше Малої Токмачки Запорізької області.