Українські військові протягом доби 52 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ та завдали російським окупантам численних втрат у живій силі та техніці.
Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні
Зазначається, що протягом доби російські окупанти випустили по Україні 1 ракету, завдали 94 авіаудари та здійснили 89 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.
Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об’єкти критичної інфраструктури.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав 2 авіаудари по населеному пункту Новоєгорівка Луганської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Ямполівка Донецької та Білогорівка Луганської областей, де ворог, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку, підрозділи Сил оборони України відбили 8 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.
На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще — 2 атаки в районі Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.
На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався покращити своє тактичне положення.
На Новопавлівському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.
На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України відбили атаку противника в районі східніше Малої Токмачки Запорізької області.
На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби тут російські окупанти здійснили безуспішну спробу штурму позицій наших військ.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів.
Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, 4 артилерійським засобам противника, 1 пункту управління, по 2 складах боєприпасів, засобу радіоелектронної боротьби російських окупантів.
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