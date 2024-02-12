ЗСУ використовують російські літаки для знищення армії РФ — ЗМІ
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ використовують російські літаки для знищення армії РФ — ЗМІ

Мі-8
Джерело:  online.ua

Щонайменше три російських вертольоти Мі-8 беруть участь у війні на боці України. 

Літаки РФ в Україні використовують проти російських окупантів

Як вдалося дізнатися росЗМІ, лише протягом останніх двох років з Росії вивели 59 літаків та вертольотів.

Окрім того, наголошується, що частина бортів потім використовувалися у війні на боці України.

Згідно з даними роспропагандистів, ФСБ провела обшуки в Росавіації у кримінальних справах про незаконне виведення з-під російської юрисдикції 59 цивільних літаків і вертольотів в період з березня 2022 року по червень 2023-го.

Що важливо розуміти, 36 бортів Росавіація дерегіструвала у зв'язку з продажем за кордон, вісім з них були реалізовані в "недружні країни".

За словами інсайдерів ЗМІ, щонайменше три вертольоти Мі-8 згодом брали участь у війні на боці України, а Іл-76 доставляли вантажі з вимкненими відповідачами, приховуючи інформацію про свої переміщення.

Ба більше, повідомляється, що саме ця історія стала причиною звільнення у вересні 2023 року Олександра Нерадька, який керував Росавіацією протягом 14 років.

Пілот РФ отримав 500 тис дол за передання російського Мі-8 Україні

Як повідомив у вересні представника ГУР МО Андрій Юсов, російський пілот Максим Кузьмінов, який успішно перемістив в Україну ворожий вертоліт Мі-8, отримає винагороду — 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті.

Команда Кирила Буданова закликає росіян наслідувати цей приклад.

Україна — демократична правова держава, ми і власні зобов’язання виконуємо і міжнародного права (дотримуємося — ред.). Тому ще раз — ті росіяни, які не хочуть ставати військовими злочинцями, будь ласка, здавайтесь, переходьте на український бік і захищайте вже власну честь і совість, боріться проти путінського режиму.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МОУ

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