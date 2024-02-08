Авіація ЗСУ завдала ударів по 7 районах зосередження армії РФ — Генштаб

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій ЗСУ.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 08.02.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 52 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 13 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Стариця Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак в районі населеного пункту Авдіївка та ще 5 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 11 разів намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито атаку західніше Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 1 безуспішну спробу штурму позицій наших військ.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 складах боєприпасів та 2 артилерійських засобах противника.