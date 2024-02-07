Війська РФ обстріляла з артилерії понад 140 населених пунктів по всій країні за добу — Генштаб

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 92 бойових зіткнення. Ворог обстріляв з артилерії понад 140 населених пунктів по всій країні.

Атаки росіян

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 27 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Яблунівка Сумської області; Ветеринарне, Охримівка, Мала Вовча, Піщане, Кислівка Харківської області; Олександропіль, Вугледар, Старомайорське Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних штурмових дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку окупантів поблизу Білогорівки Луганської області, а також Тернів і Григорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 21 атаку окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 20 атак.

На Шахтарському напрямку захисники відбили ворожу атаку південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 пунктах управління, 2 районах зосередження особового складу, 2 складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника.