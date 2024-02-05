ЗСУ відбили 105 атак армії РФ та завдали ударів по окупантах — Генштаб
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили 105 атак армії РФ та завдали ударів по окупантах — Генштаб

Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ
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ЗСУ протягом доби 105 разів вступали у бій зі злочинною армією РФ та завдали російським окупантам численних втрат у живій силі та техніці. 

Що відомо про наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що російські окупанти протягом доби випустили по Україні 7 ракет, завдали 25 авіаударів та здійснили 52 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

  • На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 24 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

  • На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області.

  • На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки поблизу Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ.

Впродовж дня підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.

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