Зазначається, що російські окупанти протягом доби випустили по Україні 7 ракет, завдали 25 авіаударів та здійснили 52 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки в районі Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 24 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 2 атаки поблизу Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.