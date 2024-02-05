Бійці ЗСУ під Бахмутом обіцяють воювати до перемоги — Reuters
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ЗСУ під Бахмутом обіцяють воювати до перемоги — Reuters

Артилерія ЗСУ
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Джерело:  Reuters

Українські захисники в районі Бахмута на Донеччині, на одній з найскладніших ділянок фронту, заявляють журналістам Reuters про наміри воювати до переможного кінця. 

Що відомо про настрої військових ЗСУ в районі Бахмута

Як зазначають журналісти видання, дехто з українських військових пояснює, що не планує припиняти участі у бойових діях до завершення війни, навіть якщо українська влада зможе ухвалити правила проведення ротації.

Автори матеріалу зазначають, що наразі законопроєкт, щодо механізму проведення ротації українських військових на передовій “застряг” у парламенті.

Але одна із запропонованих змін передбачає забезпечення можливості звільнення солдатів, які воювали протягом трьох років

За словами президента Володимира Зеленського, військові пропонують мобілізувати ще 450-500 військовозабов’язаних.

Автори матеріалу зазначають, що проведення ротації від Зеленського вимагають рідні та близькі військових, які тривалий час перебувають на передовій.

Що кажуть українські військові на передовій

Однак за словами бійців підрозділу розвідувальних та ударних БпЛА поблизу Бахмута, радять сильно не розраховувати на це.

Тридцять шість місяців — це величезний шматок життя, але що ви можете зробити? Ви повинні боротися з ворогом, — зазначає 51-річний оператор безпілотника на позивний "Мак".

Боєць 92-ї окремої десантно-штурмової бригади зазначив, що не може уявити собі демобілізуватись і жити цивільним життям, поки триває війна.

Я залишуся, поки ми не переможемо, — наголошує військовий.

У свою чергу командир батальйону Юрій Федоренко заявив, що потрібне більше військ, щоб дозволити, зокрема, штурмовим частинам відійти на позиції, розташовані далі від фронту, щоб відновитися та замінити їх новими підрозділами. Але він теж ставить під сумнів ідею звільнення через три роки.

Давайте не будемо обманювати один одного, цього не станеться. Якщо ми відпустимо цих людей, досвідчених офіцерів, сержантів, солдатів, людей, здатних виконувати бойові завдання, ... то воювати буде нікому, — пояснив Федоренко.

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