Бойцы ВСУ под Бахмутом обещают воевать до победы — Reuters
Категория
Украина
Дата публикации

Бойцы ВСУ под Бахмутом обещают воевать до победы — Reuters

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Reuters

Украинские защитники в районе Бахмута Донецкой области, на одном из самых сложных участков фронта, заявляют журналистам Reuters о намерениях воевать до победного конца.

Что известно о настроениях военных ВСУ в районе Бахмута

Как отмечают журналисты издания, некоторые украинские военные объясняют, что не планируют прекращать участие в боевых действиях до завершения войны, даже если украинские власти смогут принять правила проведения ротации.

Авторы материала отмечают, что сейчас законопроект о механизме проведения ротации украинских военных на передовой "застрял" в парламенте.

Но одно из предложенных изменений предполагает обеспечение возможности увольнения солдат, воевавших в течение трех лет.

По словам президента Владимира Зеленского, военные предлагают мобилизовать еще 450-500 военнообязанных.

Авторы материала отмечают, что проведение ротации от Зеленского требуют родные и близкие военных, длительно находящиеся на передовой.

Что говорят украинские военные на передовой

Однако, по словам бойцов подразделения разведывательных и ударных БпЛА вблизи Бахмута, советуют сильно не рассчитывать на это.

Тридцать шесть месяцев – это огромный кусок жизни, но что вы можете сделать? Вы должны бороться с врагом, – отмечает 51-летний оператор беспилотника на позывной "Мак".

Боец 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады отметил, что не может представить себе демобилизовать и жить гражданской жизнью, пока идет война.

Я останусь, пока мы не победим, – отмечает военный.

В свою очередь командир батальона Юрий Федоренко заявил, что нужно больше войск, чтобы разрешить, в частности, штурмовым частям отойти на позиции, расположенные дальше от фронта, чтобы восстановиться и заменить их новыми подразделениями. Но он тоже подвергает сомнению идею увольнения через три года.

Давайте не будем обманывать друг друга, этого не произойдет. Если мы отпустим этих людей, опытных офицеров, сержантов, солдат, людей, способных выполнять боевые задания, то воевать будет некому, - объяснил Федоренко.

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