Украинские защитники в районе Бахмута Донецкой области, на одном из самых сложных участков фронта, заявляют журналистам Reuters о намерениях воевать до победного конца.

Что известно о настроениях военных ВСУ в районе Бахмута

Как отмечают журналисты издания, некоторые украинские военные объясняют, что не планируют прекращать участие в боевых действиях до завершения войны, даже если украинские власти смогут принять правила проведения ротации.

Авторы материала отмечают, что сейчас законопроект о механизме проведения ротации украинских военных на передовой "застрял" в парламенте.

Но одно из предложенных изменений предполагает обеспечение возможности увольнения солдат, воевавших в течение трех лет.

По словам президента Владимира Зеленского, военные предлагают мобилизовать еще 450-500 военнообязанных.

Авторы материала отмечают, что проведение ротации от Зеленского требуют родные и близкие военных, длительно находящиеся на передовой.

Что говорят украинские военные на передовой

Однако, по словам бойцов подразделения разведывательных и ударных БпЛА вблизи Бахмута, советуют сильно не рассчитывать на это.

Тридцать шесть месяцев – это огромный кусок жизни, но что вы можете сделать? Вы должны бороться с врагом, – отмечает 51-летний оператор беспилотника на позывной "Мак".

Боец 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады отметил, что не может представить себе демобилизовать и жить гражданской жизнью, пока идет война.

Я останусь, пока мы не победим, – отмечает военный. Поделиться

В свою очередь командир батальона Юрий Федоренко заявил, что нужно больше войск, чтобы разрешить, в частности, штурмовым частям отойти на позиции, расположенные дальше от фронта, чтобы восстановиться и заменить их новыми подразделениями. Но он тоже подвергает сомнению идею увольнения через три года.