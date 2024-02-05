ВСУ уничтожили более 800 российских военных и 18 артсистем – Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 389560 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 810 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков − 6 348 (+5) ед,

боевых бронированных машин − 11 822 (+4) ед,

артиллерийских систем - 9 349 (+18) ед,

РСЗО − 979 (+0) ед,

средств ПВО − 664 (+1) ед,

самолетов − 332 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7173 (+0) ед,

крылатых ракет − 1 848 (+0) ед,

кораблей/катеров − 24 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 12 412 (+19) ед,

специальной техники – 1 486 (+7) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки врага в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника возле населенных пунктов Богдановка и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 31 атаку врага в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак вблизи Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 14 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника севернее Приютного и Роботиного Запорожской области.