ВСУ отбили 59 атак армии РФ и нанесли 5 ударов по оккупантам — Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отбили 59 атак армии РФ и нанесли 5 ударов по оккупантам — Генштаб

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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ВСУ в течение суток 59 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ и нанесли врагу многочисленные потери в живой силе и технике.

Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что в течение суток российские оккупанты нанесли 32 авиаудара по Украине и совершил 37 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

  • В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

  • На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

  • На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки у Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки неподалеку от Богдановки и Клищиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

  • На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

  • На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 5 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

  • На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области.

  • На Запорожском направлении Силами обороны отбиты 2 атаки к северу от Приютного и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

  • В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 безуспешные попытки штурма позиций украинских войск.

ВСУ в течение суток нанесли 5 ударов по районам сосредоточения российских окупантов.

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