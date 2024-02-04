Отмечается, что в течение суток российские оккупанты нанесли 32 авиаудара по Украине и совершил 37 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки у Тернов Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки неподалеку от Богдановки и Клищиевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена 21 атака в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Степное, Авдеевка и еще 10 атак возле Тоненького, Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, 5 раз безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отбиты 2 атаки к северу от Приютного и Роботиного Запорожской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.