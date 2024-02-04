Бойцы ВСУ показали уничтожение штурмовой группы россиян на Запорожье

Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ продолжают успешно выполнять боевые задачи. В этот раз им удалось разбить штурмовую группу россиян солдат РФ возле Работино.

ВСУ активно ликвидируют вражеские силы на Запорожье

Как сообщают воины, новая успешная операция прошла вблизи населенного пункта Работино в Запорожской области в феврале 2024 года.

Пресс-служба 65 отдельной механизированной бригады ВСУ рассказывает, что вражеская штурмовая группа выдвинулась на штурм украинских позиций вблизи Работино.

Однако украинская аэроразведка и артиллерия смогли остановить военный штурм противника.

Враг с потерями отступил, оставив на поле боя своих "двухсотых", — отмечают бойцы. Поделиться

Кроме того, пресс-служба 65 отдельной механизированной бригады ВСУ опубликовала видео, на котором видно, как группа российской пехоты готовится к штурму украинских позиций.

Разведывательный беспилотник украинских защитников, отвечающий за содержание линии фронта в этом районе, смог зафиксировать движение вражеских сил, когда они пытались выйти из своих окопов.

Сразу после этого украинская артиллерия и минометы оперативно начали огонь по российским оккупантам, заставив их искать укрытие.

Между тем операторы украинских беспилотников умело нацелились на российскую пехоту, даже когда некоторые из них пытались скрыться среди двух ранее подбитых вражеских танков.

Потери армии РФ по состоянию на 4 февраля: