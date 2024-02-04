Зачем в Украину отправляют выпускников ГРУ РФ — предупреждение эксперта

В скором времени на территории Украины может увеличиться количество диверсий. Это связано с тем, что Кремль отправляет сюда выпускников Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

Выпускники ГРУ РФ планируют устраивать диверсии в Украине

С таким предупреждением выступил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он обращает внимание на то, что эту задачу вражеские разведчики должны выполнить для сдачи финального экзамена.

Согласно данным эксперта, в скором времени состоится выпуск у студентов ГШ, разведки военной российской, их ГРУ Генштаба.

У них на финальный экзамен задача – отправиться в Сумскую область. Проверить, как они могут действовать фактически в условиях диверсионной деятельности, отработать по военным, а если не увидят военных, хотя бы по работникам лесного хозяйства, то есть по любому, кого они еще увидят. Вот это фактически задачи, которые ставятся на стадии выпуска из вузов, – предупредил Александр Мусиенко.

По словам эксперта, российских военных разведчиков готовят с целью приобретения навыков и опыта для ведения диверсионных действий именно на украинской территории.

Кремль бросает все силы на войну против Украины

Александр Мусиенко обращает внимание на то, что российские военные не готовились к диверсионным действиям где-то в Мали или Африке в поддержку "вагнеровцам".

Все, что сейчас делает команда диктатора Путина, направлено на войну против Украины.

Их целенаправленно уже на стадии выпускаемых курсантов готовят к боевым действиям на территории Украины. И не просто боевых, а проведение диверсионно-разведывательных операций с целью, в том числе не просто совершение диверсий, но и точечных действий по работе против военного руководства. Поэтому, безусловно, всему этому надо противодействовать, - подчеркнул эксперт. Поделиться

По мнению Мусиенко, украинское военное руководство знает, что происходит и не допустит эскалации.