Зачем в Украину отправляют выпускников ГРУ РФ — предупреждение эксперта

В скором времени на территории Украины может увеличиться количество диверсий. Это связано с тем, что Кремль отправляет сюда выпускников Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.
Выпускники ГРУ РФ планируют устраивать диверсии в Украине
С таким предупреждением выступил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Он обращает внимание на то, что эту задачу вражеские разведчики должны выполнить для сдачи финального экзамена.
Согласно данным эксперта, в скором времени состоится выпуск у студентов ГШ, разведки военной российской, их ГРУ Генштаба.
По словам эксперта, российских военных разведчиков готовят с целью приобретения навыков и опыта для ведения диверсионных действий именно на украинской территории.
Кремль бросает все силы на войну против Украины
Александр Мусиенко обращает внимание на то, что российские военные не готовились к диверсионным действиям где-то в Мали или Африке в поддержку "вагнеровцам".
Все, что сейчас делает команда диктатора Путина, направлено на войну против Украины.
По мнению Мусиенко, украинское военное руководство знает, что происходит и не допустит эскалации.
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