Армия РФ понесла безумные потери и не достигла результатов в наступлении – аналитик
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ понесла безумные потери и не достигла результатов в наступлении – аналитик

Военные РФ
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Источник:  online.ua

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, преступная армия РФ несет бешеные потери во время осенне-зимнего наступления и не достигает никаких результатов.

Армия РФ не может добиться никаких результатов в наступлении в Украине

Путин планировал пойти на выборы под лейтмотив продвижения в зоне боевых действий и новых побед, а ведь на самом деле шагает свежими труппами российских оккупантов, - отмечает Коваленко.

В комментарии журналистам издания Обоздатель он подчеркнул, что в настоящее время украинским военным очень важно накапливать силы в течение зимы, пока оккупационная российская армия истощается в безуспешных попытках наступления.

Коваленко подчеркнул, что уже весной Кремлю придется искать пути восполнения потерь оккупационной российской армии в Украине.

В эту необходимость будет входить и обязательная мобилизация после так называемых выборов президента России, что также повлияет на интенсивность боевых действий в летний период 2024 года, - объясняет аналитик.

Он добавил, что с ноября прошлого года преступная армия РФ потеряла в Украине уже 84 740 человек.

С начала осенне-зимней наступательной кампании российских оккупационных войск не было захвачено ни одного критически важного населенного пункта, города, транспортного узла и тому подобное, - подчеркнул Коваленко.

Как ситуация в районе Бахмута

По словам спикера 26 артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, в настоящее время преступная армия РФ проводит перегруппировку в районе Бахмута Донецкой области и готовится к новым атакам.

Мы ожидаем мощных атак как на северном, так и на южном фланге. На сегодняшний день сказать, что есть у него какие-то пополнения еще нельзя. Я так понимаю, что урон враг все же пытается компенсировать. Однако ранее он собрал довольно значительное количество и военных, личного состава и техники. Поэтому у него есть еще силы и мощи нас атаковать, - подчеркнул военный.

Калашников также отметил, что в районе Бахмута армия РФ пытается применять технику, однако в ограниченном количестве.

Самая большая атака врага, которую мы наблюдали за последний месяц, это было около роты – 10 танков и БТРов. Сказать, что это слишком много, нельзя. Ведь сегодня работает аэроразведка, БПЛА. И когда мы видим, что он где-то группируется, создается группировка, обычно мы туда наносим огненное поражение. Поэтому у него нет возможности собрать значительный ударный кулак, - объясняет представитель 26 артиллерийской бригады.

Также, по его словам, комплектация российских подразделений в этом направлении увеличилась по сравнению с летом 2023 года.

Подразделения врага, находящиеся на Бахмутском направлении, укомплектованы примерно на 50%. Летом укомплектование было около 30%. В ноябре мы наблюдали, как враг комплектует подразделения боевыми машинами, артиллерией, готовясь к более активным действиям. То есть, они не полностью укомплектованы, не все новое в них. Однако у врага все же есть возможности механизировано нас штурмовать, - отметил Калашников.

В то же время командир батальонно-тактической группы 4-й БрОП Нацгвардии, полковник Сергей Сидорин отметил, что линия фронта на Бахмутском направлении очень динамична и претерпевает постоянные изменения.

Он опроверг заявления российских окупантов о якобы захвате населенного пункта Богдановка.

Бахмутское направление продолжает оставаться трудным, враг не оставляет попыток проведения штурмовых действий. За прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений с противником. Самыми горячими точками на сегодняшний день являются населенные пункты Богдановка, Ивановское и Клищиевка. Несмотря на заявления российских СМИ по поводу захвата Богдановки, это не соответствует действительности. Силы обороны Украины продолжают удерживать половину этого населенного пункта. Линия боевого столкновения динамична, некоторые позиции переходят в течение суток из рук в руки, – подчеркнул Сидорин.

По его словам, в районе Ивановского оккупанты пытаются применять штурмовые действия с техникой, чтобы быстро приблизиться к позициям ВСУ и высадить там свой десант.

Однако такие попытки быстро обнаруживают аэроразведку и наносят по врагу огневое поражение.

Относительно населенного пункта Клищиевка Силы обороны Украины провели контрштурмовые действия, захватив несколько позиций, которые противник занял ранее. Линия боевого столкновения проходит в 5-7 км от Временного Яра, поэтому враг имеет возможность наносить по городу огневой поражение из артиллерийских систем большого калибра, также при благоприятных погодных условиях применяет авиацию, разведывательные и ударные БПЛА, - подчеркнул военный.

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