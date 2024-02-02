Армия РФ понесла безумные потери и не достигла результатов в наступлении – аналитик

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, преступная армия РФ несет бешеные потери во время осенне-зимнего наступления и не достигает никаких результатов.
Армия РФ не может добиться никаких результатов в наступлении в Украине
В комментарии журналистам издания Обоздатель он подчеркнул, что в настоящее время украинским военным очень важно накапливать силы в течение зимы, пока оккупационная российская армия истощается в безуспешных попытках наступления.
Коваленко подчеркнул, что уже весной Кремлю придется искать пути восполнения потерь оккупационной российской армии в Украине.
Он добавил, что с ноября прошлого года преступная армия РФ потеряла в Украине уже 84 740 человек.
Как ситуация в районе Бахмута
По словам спикера 26 артиллерийской бригады ВСУ Олега Калашникова, в настоящее время преступная армия РФ проводит перегруппировку в районе Бахмута Донецкой области и готовится к новым атакам.
Калашников также отметил, что в районе Бахмута армия РФ пытается применять технику, однако в ограниченном количестве.
Также, по его словам, комплектация российских подразделений в этом направлении увеличилась по сравнению с летом 2023 года.
В то же время командир батальонно-тактической группы 4-й БрОП Нацгвардии, полковник Сергей Сидорин отметил, что линия фронта на Бахмутском направлении очень динамична и претерпевает постоянные изменения.
Он опроверг заявления российских окупантов о якобы захвате населенного пункта Богдановка.
По его словам, в районе Ивановского оккупанты пытаются применять штурмовые действия с техникой, чтобы быстро приблизиться к позициям ВСУ и высадить там свой десант.
Однако такие попытки быстро обнаруживают аэроразведку и наносят по врагу огневое поражение.