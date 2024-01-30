Армия РФ использует гранаты с химическим оружием — ОСУВ "Таврия"

По словам спикера Оперативно-стратегической группировки Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, преступная армия РФ, скорее всего, использует на поле боя против украинских военных гранаты с запрещенным химическим оружием.
Что известно об использовании армией РФ химического оружия против ВСУ
Штупун отмечает, что речь идет о запрещенном хлорпикрине, который содержится в гранатах К-51, использующих российские оккупационные войска против ВСУ.
Он констатировал факт очередного нарушения российской стороной правил ведения войны и использования ядовитых химических веществ против украинских военных.
Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что каждый такой случай рассматривается отдельно и затем отправляется в международные правозащитные организации.
Штупун предположил, что, скорее всего, российские военные преступники используют в бою против украинских военных гранаты К-51 с хлорпикрином.
Он подчеркнул, что при применении этого вещества критическим является его попадание в блиндаже.
Однако Штупун добавил, что от хлора можно спастись с помощью обычного противогаза.
Что известно о веществе хлорпикрин
Это химическое вещество, которое является либо бесцветной, либо бледно-желтой маслянистой жидкостью с резким запахом. Была открыта в 1848 году шотландским химиком Джоном Стенхаусом.
Ее температура кипения составляет 112 градусов, при этом она плохо растворяется в воде.
Хлорпикрин вызывает сильнейшее воспаление глаз, горла, носа, дыхательных путей и быстро лишает человека боеспособности.
В большой концентрации он может привести к смерти, отравить воду и пищу солдат.
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