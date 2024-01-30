Армія РФ використовує гранати із хімічною зброєю — ОСУВ "Таврія"

За словами речника Оперативно-стратегічного угруповання Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, злочинна армія РФ, скоріш за все, використовує на полі бою проти українських військових гранати із забороненою хімічною зброєю.

Що відомо про використання армією РФ хімічної зброї проти ЗСУ

Штупун зазначає, що мова йде про заборонений хлорпікрин, який міститься у гранатах К-51, що використовують російські окупаційні війська проти ЗСУ.

Він констатував факт чергового порушення російською стороною правил ведення війни та використання отруйних хімічних речовин проти українських військових.

Речник ОСУВ “Таврія” зазначив, що кожен такий випадок розглядається окремо і потім відправляється до міжнародних правозахисних організацій.

Штупун припустив, що скоріш за все російські військові злочинці використовують у бою проти українських військових гранати К-51 з хлорпікрином.

Він підкреслив, що під час застосування цієї речовини критичним є ї потрапляння у бліндажі.

Однак Штупун додав, що від хлору можна врятуватись за допомогою звичайного протигазу.

Що відомо про речовину хлорпікрин

Це хімічна речовина, яка є або безбарвною або блідо-жовтою маслянистою рідиною з різким запахом. Була відкрита у 1848 році шотландським хіміком Джоном Стенхаусом.

Її температура кипіння становить 112 градусів, при цьому вона погано розчиняється у воді.

Хлорпікрин викликає сильне запалення очей, горла, носа, дихальних шляхів та швидко позбавляє людину боєздатності.

У великій концентрації він може призвести до смерті, отруює воду та їжу солдатів.