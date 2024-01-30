Украинская "Армия дронов" уничтожила 26 танков армии РФ за неделю

Силы обороны Украины с использованием дронов ликвидировали за неделю по меньшей мере 26 танков и 87 оккупантов.
"Армия дронов" уничтожает российские танки
Украинскими дронами за неделю поражены 54 ББМ и 52 орудия врага.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
По словам Федорова, подразделения беспилотников за прошлую неделю поразили 26 российских танков, 54 боевых бронированных машин, 85 грузовиков и 87 оккупантов.
Потери армии РФ на войне в Украине
За прошедшие сутки, 29 января, украинские военные ликвидировали еще 960 российских террористов.
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 384 140 единиц личного состава.
Также украинские военные на Таврическом направлении ликвидировали 371 российский террорист и уничтожили 40 единиц техники врага.
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