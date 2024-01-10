Армия дронов показала впечатляющие результаты в течение первой недели 2024 года

По словам вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, "Армия дронов" в течение первой недели этого года нанесла бешеные потери российским оккупантам на поле боя.

Что известно об успехах Армии дронов в течение первой недели 2024 года

Федоров отметил, что его ведомство совместно с представителями Генштаба уже полностью обеспечило 43 роты ударных БпЛА.

В роты поставлены новые внедорожники Peugeot Landtrek.

За прошедшую неделю ударные роты БпЛА поразили 182 опорных пункта. Это укрепленные позиции, где сосредоточено много огневой техники. Именно из них россияне обстреливают позиции сил обороны. Кроме этого, наши операторы БПЛА поразили 19 вражеских танков, 40 боевых бронированных машин, 29 орудий и 33 российских грузовика, - отметил министр. Поделиться

Он подчеркнул, что именно беспилотники радикально изменили облик этой и всех других современных войн.

Они уничтожают врага, изменяют ситуацию на поле боя и сохраняют жизнь нашим военным.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Что известно об атаках БпЛа по военным объектам на территории РФ

По информации российских источников, ночью на территорию военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области РФ упали два сбитых дрона.

Министерство обороны России утром заявило, что ночью над Саратовской областью был сбит украинский беспилотник. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что дрон был сбит над территорией Энгельского района. По его словам, никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Astra, два беспилотника были сбиты и упали именно на территорию военного аэродрома "Энгельс 2". О последствиях неизвестно.