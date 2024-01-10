Армия дронов показала впечатляющие результаты в течение первой недели 2024 года

По словам вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Михаила Федорова, "Армия дронов" в течение первой недели этого года нанесла бешеные потери российским оккупантам на поле боя.
Что известно об успехах Армии дронов в течение первой недели 2024 года
Федоров отметил, что его ведомство совместно с представителями Генштаба уже полностью обеспечило 43 роты ударных БпЛА.
В роты поставлены новые внедорожники Peugeot Landtrek.
Он подчеркнул, что именно беспилотники радикально изменили облик этой и всех других современных войн.
Они уничтожают врага, изменяют ситуацию на поле боя и сохраняют жизнь нашим военным.
Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного.
Что известно об атаках БпЛа по военным объектам на территории РФ
По информации российских источников, ночью на территорию военного аэродрома "Энгельс 2" в Саратовской области РФ упали два сбитых дрона.
Министерство обороны России утром заявило, что ночью над Саратовской областью был сбит украинский беспилотник. Других подробностей в ведомстве не сообщили.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что дрон был сбит над территорией Энгельского района. По его словам, никто не пострадал.
По информации Telegram-канала Astra, два беспилотника были сбиты и упали именно на территорию военного аэродрома "Энгельс 2". О последствиях неизвестно.