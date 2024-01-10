Армія дронів показала вражаючі результати протягом першого тижня 2024 року

За словами віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, “Армія дронів” протягом першого тижня цього року завдала шалених втрат російським окупантам на полі бою.

Що відомо про успіхи Армії дронів протягом першого тижня 2024 року

Федоров зазначив, що його відомство спільно із представниками Генштабу вже повністю забезпечили 43 роти ударних БпЛА.

У роти поставлені нові позашляховики Peugeot Landtrek.

За минулий тиждень ударні роти БпЛА вразили 182 опорні пункти. Це укріплені позиції, де зосереджено багато вогневої техніки. Саме з них росіяни обстрілюють позиції Сил оборони. Крім цього, наші оператори БпЛА вразили 19 ворожих танків, 40 бойових броньованих машин, 29 гармат і 33 російські вантажівки, - зазначив міністр. Поширити

Він підкреслив, що саме безпілотники радикально змінили обличчя цієї та усіх інших сучасних війн.

Вони знищують ворога, змінюють ситуацію на полі бою та зберігають життя нашим військовим.

Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.

Що відомо про атаки БпЛа по військових об’єктах на території РФ

За інформацією російських джерел, Вночі на територію військового аеродрому "Енгельс 2" в Саратовській області РФ впали два збиті дрони.

Міністерство оборони Росії зранку заявило, що вночі над Саратовською областю було збито український безпілотник. Інших подробиць у відомстві не повідомили.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомляв, що дрон був збитий над територією Енгельського району. За його словами, ніхто не постраждав.

За інформацією Telegram-каналу Astra, два безпілотники були збиті та впали саме на територію військового аеродрому "Енгельс 2". Про наслідки невідомо.