"Армия дронов" поразила 307 единиц техники армии РФ за неделю — Федоров

Украинские военные продолжают уничтожать врага с помощью дронов, за последнюю неделю удалось ликвидировать по меньшей мере 360 оккупантов и 307 единиц военной техники.
"Армия дронов" уничтожила за неделю 38 орудий врага
Новые успехи "Армии дронов" на прошлой неделе – это 73 танка, 95 БМП, 10 САУ российской армии.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.
Также Федоров рассказал, что украинская делегация на прошлой неделе работала в Давосе, показывала международным топ-компаниям технологии, использующие военные на поле боя.
Украинцы могут помочь с дронами ВСУ
Участники проекта "Народный дрон" собирают беспилотники для украинской армии. Присоединиться можно всем желающим.
Во время обучения украинцы получат доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхев инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы.
Федоров отметил, что участники курса уже передали военным более 100 беспилотников. В общей сложности более 80% из них поступили на проверку к инструкторам Victory Drones в хорошем рабочем состоянии, остальное нужно было кое-что доработать. По словам министра, это очень высокий показатель для пилотного сборника.
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