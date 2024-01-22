"Армия дронов" поразила 307 единиц техники армии РФ за неделю — Федоров

Украинские военные продолжают уничтожать врага с помощью дронов, за последнюю неделю удалось ликвидировать по меньшей мере 360 оккупантов и 307 единиц военной техники.

"Армия дронов" уничтожила за неделю 38 орудий врага

Новые успехи "Армии дронов" на прошлой неделе – это 73 танка, 95 БМП, 10 САУ российской армии.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Telegram.

Ударные роты дронов за прошедшую неделю поразили 307 единиц российской техники, говорится в заявлении. Поделиться

Также Федоров рассказал, что украинская делегация на прошлой неделе работала в Давосе, показывала международным топ-компаниям технологии, использующие военные на поле боя.

Работу этих технологий почувствовали на себе еще не менее 360 оккупантов, – написал министр. Поделиться

Украинцы могут помочь с дронами ВСУ

Участники проекта "Народный дрон" собирают беспилотники для украинской армии. Присоединиться можно всем желающим.

Украинцы постоянно создают крутые инициативы, чтобы помочь Силам обороны. Хочу рассказать об одной из них – проекте "Народный дрон" от Victory Drones фонда технологической помощи Dignitas. Это инженерный курс, который научит вас, как дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон, – сообщил Михаил Федоров. Поделиться

Во время обучения украинцы получат доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхев инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы.

Собираете FPV – отправляете инструкторам Victory Drones. После этого беспилотник проходит проверку качества сборки и испытания с тяжестью. Если тест успешен – дрон передадут военным. Старт курса каждые две недели. Обучение полностью бесплатно. Поделиться

Федоров отметил, что участники курса уже передали военным более 100 беспилотников. В общей сложности более 80% из них поступили на проверку к инструкторам Victory Drones в хорошем рабочем состоянии, остальное нужно было кое-что доработать. По словам министра, это очень высокий показатель для пилотного сборника.