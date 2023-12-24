Повесток у Дії никогда не будет — Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в мобильном приложении Дія никогда не будет функции вручения повесток.

Повесток в Дія не будет

В следующем году будет 1 млн дронов. Повесток у Дія не будет никогда. И только так, – написал министр. Поделиться

В Минобороны рассматривают новый способ вручения повесток

Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Минобороны рассматривает возможность приглашать мужчин в территориальные центры комплектования через электронное уведомление.

Такие приглашения могут получить и находящиеся за рубежом граждане Украины: "Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем".

Умеров добавил, что Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.

В начале декабря уже бывший представитель президента в Раде, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский сказал, что в Верховной Раде обсуждают возможность вручения повесток по электронной почте и заказным письмом.