Повесток у Дії никогда не будет — Федоров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в мобильном приложении Дія никогда не будет функции вручения повесток.
Повесток в Дія не будет
В Минобороны рассматривают новый способ вручения повесток
Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Минобороны рассматривает возможность приглашать мужчин в территориальные центры комплектования через электронное уведомление.
Такие приглашения могут получить и находящиеся за рубежом граждане Украины: "Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем".
Умеров добавил, что Минобороны работает над техническими решениями, чтобы этот процесс был цивилизованным.
В начале декабря уже бывший представитель президента в Раде, член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский сказал, что в Верховной Раде обсуждают возможность вручения повесток по электронной почте и заказным письмом.
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