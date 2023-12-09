Государство готовит новую программу мобилизации и рекрутинга людей в армию.
В Офисе президента высказались о вручении повесток в тренажерных залах
Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал видео с вручением повесток в тренажерных залах, которые стали часто появляться в интернете.
Он заявил, что продолжение мобилизации будет тяжелым, поэтому государственные органы работают над новой программой.
По словам Подоляка, государство "должно работать с людьми, не очень понимающими, что такое война и к чему такая война может привести".
Он отметил, что сейчас готовится программа, которая изменит мобилизацию и рекрутинг людей на войну. По его словам, будут четко определены функции, которые должно брать на себя государство и как работать с людьми.
Что известно о новых механизмах вручения повесток военнообязанным в Украине
Вениславский отметил, что речь идет о так называемых "публичных повестках".
Вениславский напомнил, что в Украине фактически уже работает электронный кабинет военнообязанных и призывников.
В нем, как отметил нардеп, будут храниться все идентификационные данные.
Вениславский пояснил, что это позволит значительно упростить проведение мобилизации и не позволит злоупотреблять отдельным лицам заявлениями о якобы не получении повестки.
Он также подчеркнул, что в новом законопроекте вообще не рассматриваются вопросы по призывному возрасту во время проведения мобилизации.
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