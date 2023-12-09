В Офисе президента высказались о вручении повесток в тренажерных залах
Категория
Украина
Дата публикации

В Офисе президента высказались о вручении повесток в тренажерных залах

война
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Источник:  УНИАН

Государство готовит новую программу мобилизации и рекрутинга людей в армию.

В Офисе президента высказались о вручении повесток в тренажерных залах

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал видео с вручением повесток в тренажерных залах, которые стали часто появляться в интернете.

Он заявил, что продолжение мобилизации будет тяжелым, поэтому государственные органы работают над новой программой.

По словам Подоляка, государство "должно работать с людьми, не очень понимающими, что такое война и к чему такая война может привести".

Вы хотите жить в свободном государстве, где вы можете вести себя как вы хотите, и не хотите при этом выступать в защиту этих прав, которые вам нравятся. Россия, когда сюда придет, все эти люди будут выглядеть несколько иначе: они не будут ходить спокойно по улицам, не будут вести себя так, как будто ничего не происходит, - добавил Подоляк.

Он отметил, что сейчас готовится программа, которая изменит мобилизацию и рекрутинг людей на войну. По его словам, будут четко определены функции, которые должно брать на себя государство и как работать с людьми.

Что известно о новых механизмах вручения повесток военнообязанным в Украине

Вениславский отметил, что речь идет о так называемых "публичных повестках".

То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка, – отмечает нардеп.

Вениславский напомнил, что в Украине фактически уже работает электронный кабинет военнообязанных и призывников.

В нем, как отметил нардеп, будут храниться все идентификационные данные.

Вениславский пояснил, что это позволит значительно упростить проведение мобилизации и не позволит злоупотреблять отдельным лицам заявлениями о якобы не получении повестки.

Также мы прописываем, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти – чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации. Потому что сейчас в действующем законе о мобилизационной подготовке и мобилизации уже предусмотрено, что эти органы принимают участие в мобилизационных мероприятиях, но на практике они часто избегают этих своих обязанностей. Кроме того, мы предполагаем, что и военные администрации присоединяются к этим мерам, – добавил нардеп.

Он также подчеркнул, что в новом законопроекте вообще не рассматриваются вопросы по призывному возрасту во время проведения мобилизации.

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