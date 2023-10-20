В Беларуси обнародовали законопроект, предусматривающий отправку гражданам повестки в армию через СМС.
В Беларуси планируют раздавать повестки по СМС
В законопроекте указывают, что граждане могут извещать о необходимости явки в военный комиссариат через СМС-сообщения.
Операторы связи будут вынуждены производить рассылки сообщений по спискам от военкомов и КГБ, а также в недельный срок предоставлять сведения об абонентских номерах военнообязанных.
Граждане при этом должны информировать работников военкомата об изменении личного телефонного номера.
Такие новации будут действовать как во время мобилизации, так и во время подготовки.
Кроме того, в законопроекте пишут об ужесточении наказания за неявку в военкоматы.
Планируется увеличить штрафы и срок лишения свободы или общественных работ с двух до трех лет.
В РФ запрещают пропагандистам говорить о мобилизации
По словам российских оппозиционных журналистов, прокремлевские пропагандисты получили от команды диктатора Владимира Путина "упорную просьбу" как можно меньше освещать "слухи" о второй волне мобилизации, а также не публиковать даже официальные опровержения самих "слухов" по мобилизации.
Как объясняет инсайдер издания Meduza, это "пожелание" Кремля можно объяснить тем, что само упоминание о мобилизации "очень тревожит общество": "Проще об этой теме как можно меньше говорить, триггеров меньше".
Кроме того, отмечается, что в преддверии президентских выборов 2024 года такая "тревожность" Путину не нужна.
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