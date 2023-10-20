У Білорусі оприлюднили законопроєкт, який передбачає надсилання громадянам повістки до армії через СМС.
У Білорусі планують роздавати повістки по СМС
У законопроєкті вказують, що громадян можуть сповіщати про необхідність явки до військового комісаріату через СМС-повідомлення.
Операторів зв’язку будуть змушені робити розсилки повідомлень за списками від військкомів та КДБ, а також у тижневий термін надавати відомості про абонентські номери військовозобов'язаних.
Громадяни при цьому мають інформувати працівників військкомату про зміну особистого номера телефону.
Такі новації діятимуть як під час мобілізації, так і під час підготовки.
Крім того, у законопроєкті пишуть про посилення покарання за неявку у військкомати.
Планують збільшити штрафи і термін позбавлення волі або громадських робіт із двох до трьох років.
У РФ забороняють пропагандистам говорити про мобілізацію
За словами російських опозиційних журналістів, прокремлівські пропагандисти отримали від команди диктатора Володимира Путіна "наполегливе прохання" якомога менше висвітлювати "чутки" про другу хвилю мобілізації, а також не публікувати навіть офіційні спростування самих "чуток" щодо мобілізації.
Як пояснює інсайдер видання Meduza, це "побажання" Кремля можна пояснити тим, що сама згадка про мобілізацію "дуже тривожить суспільство": "Простіше про цю тему якомога менше говорити, тригерів менше".
Окрім того, наголошується, що напередодні президентських виборів 2024 року така "тривожність" Путіну не потрібна.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-