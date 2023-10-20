У Білорусі планують роздавати повістки по СМС
Категорія
Світ
Дата публікації

У Білорусі планують роздавати повістки по СМС

Білорусь
Джерело:  ONLINE.UA

У Білорусі оприлюднили законопроєкт, який передбачає надсилання громадянам повістки до армії через СМС.

У Білорусі планують роздавати повістки по СМС

У законопроєкті вказують, що громадян можуть сповіщати про необхідність явки до військового комісаріату через СМС-повідомлення.

Операторів зв’язку будуть змушені робити розсилки повідомлень за списками від військкомів та КДБ, а також у тижневий термін надавати відомості про абонентські номери військовозобов'язаних.

Громадяни при цьому мають інформувати працівників військкомату про зміну особистого номера телефону.

Такі новації діятимуть як під час мобілізації, так і під час підготовки.

Крім того, у законопроєкті пишуть про посилення покарання за неявку у військкомати.

Планують збільшити штрафи і термін позбавлення волі або громадських робіт із двох до трьох років.

У РФ забороняють пропагандистам говорити про мобілізацію

За словами російських опозиційних журналістів, прокремлівські пропагандисти отримали від команди диктатора Володимира Путіна "наполегливе прохання" якомога менше висвітлювати "чутки" про другу хвилю мобілізації, а також не публікувати навіть офіційні спростування самих "чуток" щодо мобілізації.

Як пояснює інсайдер видання Meduza, це "побажання" Кремля можна пояснити тим, що сама згадка про мобілізацію "дуже тривожить суспільство": "Простіше про цю тему якомога менше говорити, тригерів менше".

Окрім того, наголошується, що напередодні президентських виборів 2024 року така "тривожність" Путіну не потрібна.

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