На ТОТ Украины россияне раздают повестки учителям

В частности, известно о таких случаях на временно оккупированных территориях Запорожской области. Следовательно, в одной из восторженных школ повестки другим учителям раздала лично "директор", которую назначили на эту должность оккупанты.

В ЦНС призвали украинцев, проживающих на ВТО, любыми методами уклоняться от службы в российских оккупационных войсках.

Кроме того, до конца этого года на временно оккупированных территориях Крыма российские захватчики планируют мобилизовать около 2,5 тысяч человек призывного возраста на военную службу в ряды ВС РФ.

По информации украинского подполья, так называемый отдел подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Крым разрабатывает мобилизационный план для дальнейшего выполнения задач.

Мобилизация на оккупированных территориях

На временно оккупированных землях юга Украины враг продолжает мобилизационную подготовку местного населения в ряды вражеской армии.

На временно оккупированных территориях Украины идет подготовка к началу принудительной мобилизации местного населения в армию РФ.

Россия планирует набрать в армию 420 тысяч контрактников к концу этого года, что повлияет на рабочую силу в ряде невоенных отраслей.