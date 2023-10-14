На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники роздають повістки працівникам шкіл, що підконтрольні окупаційним адміністраціям.

На ТОТ України росіяни роздають повістки вчителям

Зокрема, відомо про такі випадки на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Відтак, в одній із захоплених шкіл повістки іншим вчителям роздала особисто “директорка”, яку призначили на цю посаду окупанти.

У ЦНС закликали українців, що мешкають на ТОТ, будь-якими методами ухилятися від служби в російських окупаційних військах.

Крім того, до кінця цього року на тимчасово окупованих територіях Криму російські загарбники планують мобілізувати близько 2,5 тисячі осіб призовного віку на військову службу до лав ЗС РФ.

За інформацією українського підпілля, так званий “відділ підготовки та призову громадян на військову службу військового комісаріату Республіки Крим” розробляє мобілізаційний план для подальшого виконання завдань.

Мобілізація на окупованих територіях

На тимчасово окупованих землях півдня України ворог продовжує мобілізаційну підготовку місцевого населення до лав ворожої армії.

На тимчасово окупованих територіях України триває підготовка до початку примусової мобілізації місцевого населення до армії РФ.

Росія планує набрати до армії 420 тисяч контрактників до кінця цього року, що вплине на робочу силу в низці невійськових галузей.