В Офісі президента висловилися про вручення повісток у тренажерних залах
Категорія
Україна
Дата публікації

В Офісі президента висловилися про вручення повісток у тренажерних залах

війна
Джерело:  УНІАН

Держава готує нову програму мобілізації та рекрутингу людей до війська.

В Офісі президента висловилися про вручення повісток у тренажерних залах

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк прокоментував відео з врученням повісток у тренажерних залах, які стали часто з'являтись в інтернеті.

Він заявив, що продовження мобілізації буде важким, тому наразі державні органи працюють над новою програмою. 

За словами Подоляка, держава "повинна працювати з людьми, які не дуже розуміють, що таке війна і до чого така війна може призвести".

Ви хочете жити у вільній державі, де ви можете поводити себе як ви хочете, і не хочете при цьому виступати на захист цих прав, які вам подобаються. Росія, коли сюди прийде, всі ці люди будуть виглядати трохи інакше: вони не будуть ходити собі спокійно по вулицях, не будуть себе поводити так, як ніби нічого не відбувається, - додав Подоляк.

Він зазначив, що наразі готується програма, яка змінить мобілізацію та рекрутингового людей на війну. За його словами, будуть чітко визначені функції, які має брати на себе держава і як працювати з людьми.

Що відомо про нові механізми вручення повісток військовозабов’язаним в Україні

Веніславський зазначив, що мова йде про так звані “публічні повістки”.

Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка, - зазначає нардеп.

Веніславський нагадав, що в Україні фактично вже працює електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників.

У ньому, як зазначив нардеп, будуть зберігатись усі ідентифікаційні дані.

Веніславський пояснив, що це дозволить значно спростити проведення мобілізації і не дозволити зловживати окремим особам заявами про нібито не отримання повістки.

Також ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади – щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації. Тому що зараз у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони дуже часто уникають цих своїх обов'язків. Крім того, ми передбачаємо, що і військові адміністрації долучаються до цих заходів, - додав нардеп.

Він також підкреслив, що у новому законопроєкті взагалі не розглядаються питання щодо призовного віку під час проведення мобілізації.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Герою Небесної сотні прийшла повістка до військкомату: опубліковано фото
Герою Небесної сотні прийшла повістка до військкомату: опубліковано фото
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Засновнику Ukraїner Богдану Логвиненку прийшла повістка в прокуратуру за спробу допомогти фермерці
Засновнику Ukraїner Богдану Логвиненку прийшла повістка в прокуратуру за спробу допомогти фермерці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На ТОТ України росіяни роздають повістки вчителям
На ТОТ України росіяни роздають повістки вчителям
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Білорусі планують роздавати повістки по СМС
Білорусь

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм