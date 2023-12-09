Держава готує нову програму мобілізації та рекрутингу людей до війська.
В Офісі президента висловилися про вручення повісток у тренажерних залах
Радник голови офісу президента Михайло Подоляк прокоментував відео з врученням повісток у тренажерних залах, які стали часто з'являтись в інтернеті.
Він заявив, що продовження мобілізації буде важким, тому наразі державні органи працюють над новою програмою.
За словами Подоляка, держава "повинна працювати з людьми, які не дуже розуміють, що таке війна і до чого така війна може призвести".
Він зазначив, що наразі готується програма, яка змінить мобілізацію та рекрутингового людей на війну. За його словами, будуть чітко визначені функції, які має брати на себе держава і як працювати з людьми.
Що відомо про нові механізми вручення повісток військовозабов’язаним в Україні
Веніславський зазначив, що мова йде про так звані “публічні повістки”.
Веніславський нагадав, що в Україні фактично вже працює електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників.
У ньому, як зазначив нардеп, будуть зберігатись усі ідентифікаційні дані.
Веніславський пояснив, що це дозволить значно спростити проведення мобілізації і не дозволити зловживати окремим особам заявами про нібито не отримання повістки.
Він також підкреслив, що у новому законопроєкті взагалі не розглядаються питання щодо призовного віку під час проведення мобілізації.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-