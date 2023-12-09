В Офісі президента висловилися про вручення повісток у тренажерних залах

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк прокоментував відео з врученням повісток у тренажерних залах, які стали часто з'являтись в інтернеті.

Він заявив, що продовження мобілізації буде важким, тому наразі державні органи працюють над новою програмою.

За словами Подоляка, держава "повинна працювати з людьми, які не дуже розуміють, що таке війна і до чого така війна може призвести".

Ви хочете жити у вільній державі, де ви можете поводити себе як ви хочете, і не хочете при цьому виступати на захист цих прав, які вам подобаються. Росія, коли сюди прийде, всі ці люди будуть виглядати трохи інакше: вони не будуть ходити собі спокійно по вулицях, не будуть себе поводити так, як ніби нічого не відбувається, - додав Подоляк. Поширити

Він зазначив, що наразі готується програма, яка змінить мобілізацію та рекрутингового людей на війну. За його словами, будуть чітко визначені функції, які має брати на себе держава і як працювати з людьми.

Що відомо про нові механізми вручення повісток військовозабов’язаним в Україні

Веніславський зазначив, що мова йде про так звані “публічні повістки”.

Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка, - зазначає нардеп. Поширити

Веніславський нагадав, що в Україні фактично вже працює електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників.

У ньому, як зазначив нардеп, будуть зберігатись усі ідентифікаційні дані.

Веніславський пояснив, що це дозволить значно спростити проведення мобілізації і не дозволити зловживати окремим особам заявами про нібито не отримання повістки.

Також ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади – щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації. Тому що зараз у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони дуже часто уникають цих своїх обов'язків. Крім того, ми передбачаємо, що і військові адміністрації долучаються до цих заходів, - додав нардеп. Поширити

Він також підкреслив, що у новому законопроєкті взагалі не розглядаються питання щодо призовного віку під час проведення мобілізації.