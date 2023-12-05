В Украине планируют по-новому осуществлять вручение повесток

По словам члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Рада планирует разрешить вручение повесток по электронной почте и заказным письмом.
Что известно о новых механизмах вручения повесток военнообязанным в Украине
Вениславский отметил, что речь идет о так называемых "публичных повестках".
Вениславский напомнил, что в Украине фактически уже работает электронный кабинет военнообязанных и призывников.
В нем, как отметил нардеп, будут храниться все идентификационные данные.
Вениславский объяснил, что это позволит значительно упростить проведение мобилизации и не позволит злоупотреблять отдельным лицам заявлениями о якобы не получении повестки.
Он также подчеркнул, что в новом законопроекте вообще не рассматриваются вопросы по призывному возрасту во время проведения мобилизации.
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