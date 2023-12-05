В Украине планируют по-новому осуществлять вручение повесток

По словам члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Рада планирует разрешить вручение повесток по электронной почте и заказным письмом.

Что известно о новых механизмах вручения повесток военнообязанным в Украине

Вениславский отметил, что речь идет о так называемых "публичных повестках".

То есть уведомление о поступлении заказного письма поступает в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб. Это так называемая публичная повестка, – отмечает нардеп. Поделиться

Вениславский напомнил, что в Украине фактически уже работает электронный кабинет военнообязанных и призывников.

В нем, как отметил нардеп, будут храниться все идентификационные данные.

Вениславский объяснил, что это позволит значительно упростить проведение мобилизации и не позволит злоупотреблять отдельным лицам заявлениями о якобы не получении повестки.

Также мы прописываем, что повестки могут вручаться не только представителями ТЦК, но через органы местного самоуправления, местные органы исполнительной власти – чтобы уточнить полномочия всех органов публичной власти в вопросах мобилизации. Потому что сейчас в действующем законе о мобилизационной подготовке и мобилизации уже предусмотрено, что эти органы принимают участие в мобилизационных мероприятиях, но на практике они часто избегают этих своих обязанностей. Кроме того, мы предполагаем, что и военные администрации присоединяются к этим мерам, – добавил нардеп. Поделиться

Он также подчеркнул, что в новом законопроекте вообще не рассматриваются вопросы по призывному возрасту во время проведения мобилизации.