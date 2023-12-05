В Україні будуть у новий спосіб здійснювати вручення повісток

За словами члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, Рада планує дозволити вручення повісток електронною поштою та рекомендованим листом.
Що відомо про нові механізми вручення повісток військовозабов’язаним в Україні
Веніславський зазначив, що мова йде про так звані “публічні повістки”.
Веніславський нагадав, що в Україні фактично вже працює електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників.
У ньому, як зазначив нардеп, будуть зберігатись усі ідентифікаційні дані.
Веніславський пояснив, що це дозволить значно спростити проведення мобілізації і не дозволити зловживати окремим особам заявами про нібито не отримання повістки.
Він також підкреслив, що у новому законопроєкті взагалі не розглядаються питання щодо призовного віку під час проведення мобілізації.
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