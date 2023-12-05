В Україні будуть у новий спосіб здійснювати вручення повісток

За словами члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, Рада планує дозволити вручення повісток електронною поштою та рекомендованим листом.

Що відомо про нові механізми вручення повісток військовозабов’язаним в Україні

Веніславський зазначив, що мова йде про так звані “публічні повістки”.

Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка, - зазначає нардеп. Поширити

Веніславський нагадав, що в Україні фактично вже працює електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників.

У ньому, як зазначив нардеп, будуть зберігатись усі ідентифікаційні дані.

Веніславський пояснив, що це дозволить значно спростити проведення мобілізації і не дозволити зловживати окремим особам заявами про нібито не отримання повістки.

Також ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади – щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації. Тому що зараз у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони дуже часто уникають цих своїх обов'язків. Крім того, ми передбачаємо, що і військові адміністрації долучаються до цих заходів, - додав нардеп. Поширити

Він також підкреслив, що у новому законопроєкті взагалі не розглядаються питання щодо призовного віку під час проведення мобілізації.