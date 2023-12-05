Рада готується ввести норму про обов'язкове носіння військового квитка українцями

За словами нардепа, члена комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, парламент планує ухвалити норму про обов'язкове носіння військового квитка військовозабов'язаними.
Що відомо про нову норму стосовно військовозабов’язаних
Чи дозволять нардепам відпустки та канікули в умовах воєнного стану
Веніславський зазначив, що до завершення дії режиму воєного стану в Україні через триваючу злочинну агресію армії РФ не передбачається канікул чи відпусток для народних депутатів.
Що відомо про наміри щодо внесення змін у порядок проведення мобілізації в Україні
у Раді хочуть ухвалити законопроект, який змінив би її порядок. Зокрема, як зазначав нардеп Єгор Чернєв, відповідний документ хочуть внести на розгляд парламенту вже найближчим часом.
Для цього законопроект погоджують з військовими.
Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський нещодавно доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу ЗСУ створити новий комплексний план щодо мобілізації в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-