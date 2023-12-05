Рада готується ввести норму про обов'язкове носіння військового квитка українцями

За словами нардепа, члена комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, парламент планує ухвалити норму про обов'язкове носіння військового квитка військовозабов'язаними.

Що відомо про нову норму стосовно військовозабов’язаних

Щоб уникнути питань пов'язаних з тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, не військовозобов'язаним, може отримати повістку, чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов'язані під час воєнного стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку, - пояснив Веніславський. Поширити

Чи дозволять нардепам відпустки та канікули в умовах воєнного стану

Веніславський зазначив, що до завершення дії режиму воєного стану в Україні через триваючу злочинну агресію армії РФ не передбачається канікул чи відпусток для народних депутатів.

З перших днів війни – 24 лютого 2022 року –Верховна Рада ухвалила рішення працювати в режимі одного пленарного засідання. Тобто, жодних канікул, жодних відпусток у народних депутатів немає. Є норми Конституції, які вимагають закривати й відкривати чергову сесію — першого вівторка вересня і першого вівторка лютого, ми це робимо. А відпусток, перерв, канікул у роботі Верховної Ради не передбачається до завершення дії правового режиму воєнного стану, - пояснив Веніславський. Поширити

Що відомо про наміри щодо внесення змін у порядок проведення мобілізації в Україні

у Раді хочуть ухвалити законопроект, який змінив би її порядок. Зокрема, як зазначав нардеп Єгор Чернєв, відповідний документ хочуть внести на розгляд парламенту вже найближчим часом.

Для цього законопроект погоджують з військовими.

Варто зауважити, що президент України Володимир Зеленський нещодавно доручив Міністерству оборони та Генеральному штабу ЗСУ створити новий комплексний план щодо мобілізації в Україні.