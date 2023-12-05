Рада готовится ввести норму об обязательном ношении военного билета украинцами

По словам нардепа, члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, парламент планирует принять норму об обязательном ношении военного билета военнообязанными.
Что известно о новой норме в отношении военнообязанных
Позволят ли нардепам отпуска и каникулы в условиях военного положения
Вениславский отметил, что до завершения действия режима военного положения в Украине из-за продолжающейся преступной агрессии армии РФ не предусматривается каникул или отпусков для народных депутатов.
Что известно о намерениях по внесению изменений в порядок проведения мобилизации в Украине
в Раде хотят принять законопроект, который изменил ее порядок. В частности, как отмечал нардеп Егор Чернев, соответствующий документ хотят внести на рассмотрение парламента в ближайшее время.
Для этого законопроект согласовывают с военными.
Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский недавно поручил Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ создать новый комплексный план по мобилизации в Украине.
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