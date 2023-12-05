Рада готовится ввести норму об обязательном ношении военного билета украинцами

По словам нардепа, члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, парламент планирует принять норму об обязательном ношении военного билета военнообязанными.

Что известно о новой норме в отношении военнообязанных

Чтобы избежать вопросов, связанных с тем, является ли гражданин военнообязанным, не военнообязанным, может получить повестку или не может получить повестку, мы предполагаем, что военнообязанные во время военного положения должны иметь с собой и документ, что подтверждает личность, и документ, удостоверяющий пребывание на военном учете, – пояснил Вениславский. Поделиться

Позволят ли нардепам отпуска и каникулы в условиях военного положения

Вениславский отметил, что до завершения действия режима военного положения в Украине из-за продолжающейся преступной агрессии армии РФ не предусматривается каникул или отпусков для народных депутатов.

С первых дней войны – 24 февраля 2022 года – Верховная Рада приняла решение работать в режиме одного пленарного заседания. То есть никаких каникул, никаких отпусков у народных депутатов нет. Есть нормы Конституции, которые требуют закрывать и открывать очередную сессию — первый вторник сентября и первый вторник февраля, мы это делаем. Отпусков, перерывов, каникул в работе Верховной Рады не предусматривается до завершения действия правового режима военного положения, - пояснил Вениславский. Поделиться

Что известно о намерениях по внесению изменений в порядок проведения мобилизации в Украине

в Раде хотят принять законопроект, который изменил ее порядок. В частности, как отмечал нардеп Егор Чернев, соответствующий документ хотят внести на рассмотрение парламента в ближайшее время.

Для этого законопроект согласовывают с военными.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский недавно поручил Министерству обороны и Генеральному штабу ВСУ создать новый комплексный план по мобилизации в Украине.