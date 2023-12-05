Рада обговорює механізми та терміни проведення демобілізації — Веніславський
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада обговорює механізми та терміни проведення демобілізації — Веніславський

Федір Веніславський
Джерело:  online.ua

За словами члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, наразі обговорюється механізм та терміни проведення демобілізації. 

Що відомо про питання демобілізації в Україні

Веніславський зазначив, що також обговорюється питання звільнення у запас військових строкової служби.

Це найбільш складні питання, які обговорюються на рівні комітету. Були різні пропозиції. Після завершення якого строку військової служби за мобілізацією громадянин матиме право бути звільненим за демобілізацією. Але я неодноразово зазначав, що коли йде повномасштабне вторгнення, у світовій історії практично немає прикладів повної демобілізації, - зазначив нардеп під час брифінгу.

За його словами, військові, які із перших днів злочинного вторгнення армії РФ в Україну перебувають на фронті, мають розуміти чітки терміни їхньої подальшої військової служби.

Ми це питання обговорюємо. Пропонується упродовж 36 місяців служби за мобілізацією передбачити можливість демобілізації. Є інші пропозиції. Але це питання ми все ще обговорюємо, - підкреслив Веніславський.

Що відомо про звільнення у запас військових строкової служби

Він також додав, що комітет розглядає питання звільнення у запас військових строкової служби.

Так, чинне українське законодавство, яке регламентує питання проходження військової служби і виконання військового обов’язку, не передбачає звільнення в запас строковиків під час дії правового режиму воєнного стану.

Ми частково врегулювали це питання влітку минулого року, де передбачили можливість особі перейти на службу за контрактом і вже повноцінно служити в секторі безпеки і оборони. Що стосується загального звільнення в запас, це питання також обговорюється. Але на даний момент я не можу сказати, що вже є вирішення – глобальне чи загальне – цього питання, - пояснює Веніславський.

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