Рада обговорює механізми та терміни проведення демобілізації — Веніславський

За словами члена парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, наразі обговорюється механізм та терміни проведення демобілізації.
Що відомо про питання демобілізації в Україні
Веніславський зазначив, що також обговорюється питання звільнення у запас військових строкової служби.
За його словами, військові, які із перших днів злочинного вторгнення армії РФ в Україну перебувають на фронті, мають розуміти чітки терміни їхньої подальшої військової служби.
Що відомо про звільнення у запас військових строкової служби
Він також додав, що комітет розглядає питання звільнення у запас військових строкової служби.
Так, чинне українське законодавство, яке регламентує питання проходження військової служби і виконання військового обов’язку, не передбачає звільнення в запас строковиків під час дії правового режиму воєнного стану.
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