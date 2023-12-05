Рада обговорює механізми та терміни проведення демобілізації — Веніславський

Ми частково врегулювали це питання влітку минулого року, де передбачили можливість особі перейти на службу за контрактом і вже повноцінно служити в секторі безпеки і оборони. Що стосується загального звільнення в запас, це питання також обговорюється. Але на даний момент я не можу сказати, що вже є вирішення – глобальне чи загальне – цього питання, - пояснює Веніславський.