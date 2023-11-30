У Раді підтримали заборону на проведення виборів в умовах війни

Всі політичні сили у Верховній Раді підтримали заборону на проведення виборів в Україні в умовах розв'язаної Росією злочинної війни.

Вибори в Україні відбудуться тільки після війни

Як зазначають у пресслужбі українського парламенту, домовленність між представниками різних політичних сил була досягнута в середині листопада на зустрічі у форматі "діалогів Жана Моне" для миру і демократії. Вона відбулася 10-12 листопада на Закарпатті.

Ми дійшли згоди, що майбутні вільні і чесні національні вибори (парламентські, президентські) проводяться після завершення війни і завершення дії воєнного стану з часом, достатнім для підготовки проведення виборів (не менше 6 місяців після закінчення воєнного стану), - зазначається у висновках за результатами зустрічі. Поширити

Що відомо про питання щодо проведення майбутніх виборів

Також наголошується, що майбутні загальнонаціональні вибори матимуть величезне значення для демократичних перспектив України. Тому депутати переконані, що вони мають бути проведені з дотриманням міжнародних стандартів.

Однак ми також усвідомлюємо, що в результаті війни і її наслідків проведення виборів буде пов'язано з унікальними викликами, які зажадають широкого політичного консенсусу для їх успішного вирішення. Тому в рамках наступного діалогу Жана Моне ми продовжимо наш обмін думками про принципи, які можуть стати наріжними каменями майбутніх виборів в Україні, - йдеться у документі. Поширити

Під текстом, викладеним у висновках, стоять підписи представників низки політичних сил Верховної Ради України – зокрема, Давида Арахамії від фракції "Слуга народу", Юлії Тимошенко від "Батьківщини", Ірини Геращенко як співголови фракції "Євросолідарність", Олександри Устинової від "Голосу" тощо.