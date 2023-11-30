В Раде поддержали запрет на проведение выборов в условиях войны

Все политические силы в Верховной Раде поддержали запрет на проведение выборов в Украине в условиях развязанной Россией преступной войны.
Выборы в Украине состоятся только после войны
Как отмечают в пресс-службе украинского парламента, договоренность между представителями разных политических сил была достигнута в середине ноября на встрече в формате "диалогов Жана Моне" для мира и демократии. Она состоялась 10-12 ноября в Закарпатье.
Что известно о вопросах проведения предстоящих выборов
Также отмечается, что предстоящие общенациональные выборы будут иметь огромное значение для демократических перспектив Украины. Поэтому депутаты уверены, что они должны быть проведены с соблюдением международных стандартов.
Под текстом, изложенным в выводах, стоят подписи представителей ряда политических сил Верховной Рады Украины – в частности, Давида Арахамии от фракции "Слуга народа", Юлии Тимошенко от "Батькивщины", Ирины Геращенко как сопредседателя фракции "Евросолидарность", Александры Устиновой от "Голоса" тому подобное.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-