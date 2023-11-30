В Раде поддержали запрет на проведение выборов в условиях войны

Все политические силы в Верховной Раде поддержали запрет на проведение выборов в Украине в условиях развязанной Россией преступной войны.

Выборы в Украине состоятся только после войны

Как отмечают в пресс-службе украинского парламента, договоренность между представителями разных политических сил была достигнута в середине ноября на встрече в формате "диалогов Жана Моне" для мира и демократии. Она состоялась 10-12 ноября в Закарпатье.

Мы пришли к согласию, что будущие свободные и честные национальные выборы (парламентские, президентские) проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов (не менее 6 месяцев после окончания военного положения), - отмечается в выводах по результатам встречи. Поделиться

Что известно о вопросах проведения предстоящих выборов

Также отмечается, что предстоящие общенациональные выборы будут иметь огромное значение для демократических перспектив Украины. Поэтому депутаты уверены, что они должны быть проведены с соблюдением международных стандартов.

Однако мы также отдаем себе отчет, что в результате войны и ее последствий проведение выборов будет связано с уникальными вызовами, которые потребуют широкого политического консенсуса для их успешного решения. Поэтому в рамках следующего диалога Жана Моне мы продолжим наш обмен мнениями о принципах, которые могут стать краеугольными камнями предстоящих выборов в Украине, говорится в документе. Поделиться

Под текстом, изложенным в выводах, стоят подписи представителей ряда политических сил Верховной Рады Украины – в частности, Давида Арахамии от фракции "Слуга народа", Юлии Тимошенко от "Батькивщины", Ирины Геращенко как сопредседателя фракции "Евросолидарность", Александры Устиновой от "Голоса" тому подобное.