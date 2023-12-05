Рада обсуждает механизмы и сроки проведения демобилизации — Вениславский

По словам члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, обсуждается механизм и сроки проведения демобилизации.

Что известно о вопросах демобилизации в Украине

Вениславский отметил, что также обсуждается вопрос увольнения в запас военных срочной службы.

Это наиболее сложные вопросы, обсуждаемые на уровне комитета. Были разные предложения. По истечении какого срока военной службы по мобилизации гражданин будет иметь право быть уволен по демобилизации. Но я неоднократно отмечал, что, когда идет полномасштабное вторжение, в мировой истории практически нет примеров полной демобилизации, - отметил нардеп во время брифинга. Поделиться

По его словам, военные, с первых дней преступного вторжения армии РФ в Украину находятся на фронте, должны понимать четкие сроки их последующей военной службы.

Мы этот вопрос обсуждаем. Предлагается в течение 36 месяцев службы по мобилизации предусмотреть возможность демобилизации. Есть другие предложения. Но этот вопрос мы все еще обсуждаем, – подчеркнул Вениславский. Поделиться

Что известно об увольнении в запас военных срочной службы

Он также добавил, что комитет рассматривает вопросы увольнения в запас военных срочной службы.

Так, действующее украинское законодательство, регламентирующее вопросы прохождения военной службы и исполнения воинской обязанности, не предусматривает увольнения в запас срочников во время действия правового режима военного положения.