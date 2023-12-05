Рада обсуждает механизмы и сроки проведения демобилизации — Вениславский

По словам члена парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, обсуждается механизм и сроки проведения демобилизации.
Что известно о вопросах демобилизации в Украине
Вениславский отметил, что также обсуждается вопрос увольнения в запас военных срочной службы.
По его словам, военные, с первых дней преступного вторжения армии РФ в Украину находятся на фронте, должны понимать четкие сроки их последующей военной службы.
Что известно об увольнении в запас военных срочной службы
Он также добавил, что комитет рассматривает вопросы увольнения в запас военных срочной службы.
Так, действующее украинское законодательство, регламентирующее вопросы прохождения военной службы и исполнения воинской обязанности, не предусматривает увольнения в запас срочников во время действия правового режима военного положения.
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