Повісток у Дії ніколи не буде — Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у мобільному застосунку Дія ніколи не буде функції вручення повісток.
Повісток у Дії не буде
У Міноборони розглядають новий спосіб вручення повісток
Напередодні міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони розглядає можливість запрошувати чоловіків до територіальних центрів комплектування через електронне сповіщення.
Такі запрошення можуть отримати і громадяни України, які перебувають за кордоном: "Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім".
Умєров додав, що Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.
На початку грудня вже колишній представник президента у Раді, член комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський сказав, що у Верховній Раді обговорюють можливість вручення повісток через електронну пошту і рекомендованим листом.
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