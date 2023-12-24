Повісток у Дії ніколи не буде — Федоров

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у мобільному застосунку Дія ніколи не буде функції вручення повісток.

Повісток у Дії не буде

Наступного року буде 1 млн дронів. Повісток у Дії не буде ніколи. І тільки так, - написав міністр. Поширити

У Міноборони розглядають новий спосіб вручення повісток

Напередодні міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Міноборони розглядає можливість запрошувати чоловіків до територіальних центрів комплектування через електронне сповіщення.

Такі запрошення можуть отримати і громадяни України, які перебувають за кордоном: "Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім".

Умєров додав, що Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

На початку грудня вже колишній представник президента у Раді, член комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський сказав, що у Верховній Раді обговорюють можливість вручення повісток через електронну пошту і рекомендованим листом.