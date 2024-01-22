"Армія дронів" уразила 307 одиниць техніки армії РФ за тиждень — Федоров

Українські військові продовжують знищувати ворога за допомогою дронів, за останній тиждень вдалося ліквідувати щонайменше 360 окупантів та 307 одиниць військової техніки.
“Армія дронів” знищила за тиждень 38 гармат ворога
Нові успіхи”Армії дронів” на минулому тижні – це 73 танки, 95 БМП, 10 САУ російської армії.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Також Федоров розповів, що українська делегація минулого тижня працювала в Давосі, показувала міжнародним топ-компаніям технології, які використовують військові на полі бою.
Українці можуть допомогти з дронами ЗСУ
Учасники проєкту “Народний дрон” збирають безпілотники для української армії. Приєднатися можливо всім бажаючим.
Під час навчання українці отримають доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.
Федоров зазначив, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. За словами міністра, це дуже високий показник для пілотної збірки.
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