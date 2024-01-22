"Армія дронів" уразила 307 одиниць техніки армії РФ за тиждень — Федоров

Українські військові продовжують знищувати ворога за допомогою дронів, за останній тиждень вдалося ліквідувати щонайменше 360 окупантів та 307 одиниць військової техніки.

“Армія дронів” знищила за тиждень 38 гармат ворога

Нові успіхи”Армії дронів” на минулому тижні – це 73 танки, 95 БМП, 10 САУ російської армії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Ударні роти дронів за минулий тиждень вразили 307 одиниць російської техніки, – йдеться в заяві. Поширити

Також Федоров розповів, що українська делегація минулого тижня працювала в Давосі, показувала міжнародним топ-компаніям технології, які використовують військові на полі бою.

Роботу цих технологій відчули на собі ще щонайменше 360 окупантів, – написав міністр. Поширити

Українці можуть допомогти з дронами ЗСУ

Учасники проєкту “Народний дрон” збирають безпілотники для української армії. Приєднатися можливо всім бажаючим.

Українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони. Хочу розказати про одну з них – проєкт "Народний дрон" від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон, – повідомив Михайло Федоров. Поширити

Під час навчання українці отримають доступ до лекцій, будуть Zoom із лекторами, перелік компонентів та мастхев інструментів і матеріалів, які треба придбати, а також доступ до спільноти інженерів, де можна радитися й ставити запитання.

Збираєте FPV – надсилаєте інструкторам Victory Drones. Після цього безпілотник проходить перевірку якості збірки й випробування з вагою. Якщо тест успішний – дрон передадуть військовим. Старт курсу кожні два тижні. Навчання повністю безоплатне. Поширити

Федоров зазначив, що учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. За словами міністра, це дуже високий показник для пілотної збірки.