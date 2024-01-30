Українська "Армія дронів" знищила 26 танків армії РФ за тиждень
Категорія
Україна
Дата публікації

Українська "Армія дронів" знищила 26 танків армії РФ за тиждень

Михайло Федоров
Танк
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Сили оборони України з використанням дронів ліквідували за тиждень щонайменше 26 танків і 87 окупантів.

“Армія дронів” нищить російські танки

Українськими дронами за тиждень уражено 54 ББМ та 52 гармати ворога.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Танки, гармати і вантажівки – "Армія дронів" поповнює список російських втрат, – йдеться в заяві.

За словами Федорова, підрозділи безпілотників за минулий тиждень уразили 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів.

Що важливо – є відеопідтвердження кожної відмінусованої одиниці. Робимо ворогам боляче, – додав міністр.

Втрати армії РФ на війні в Україні

Протягом минулої доби, 29 січня, українські військові ліквідували ще 960 російських терористів.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 384 140 одиниць особового складу.

Також українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 371 російського терориста та знищили 40 одиниць техніки ворога.

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