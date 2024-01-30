Українська "Армія дронів" знищила 26 танків армії РФ за тиждень

Сили оборони України з використанням дронів ліквідували за тиждень щонайменше 26 танків і 87 окупантів.
“Армія дронів” нищить російські танки
Українськими дронами за тиждень уражено 54 ББМ та 52 гармати ворога.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
За словами Федорова, підрозділи безпілотників за минулий тиждень уразили 26 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 85 вантажівок і 87 окупантів.
Втрати армії РФ на війні в Україні
Протягом минулої доби, 29 січня, українські військові ліквідували ще 960 російських терористів.
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 384 140 одиниць особового складу.
Також українські військові на Таврійському напрямку ліквідували 371 російського терориста та знищили 40 одиниць техніки ворога.
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