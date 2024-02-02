Армія РФ зазнала шалених втрат і не досягла результатів у наступі – аналітик

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, злочинна армія РФ зазнає шалених втрат під час осінньо-зимового наступу і не досягає жодних результатів.
Армія РФ не може домогтись жодних результатів у наступі в Україні
У коментарі журналістам видання “Оbozrevatel” він підкреслив, що наразі українським військовим дуже важливо накопичувати сили протягом зими, поки окупаційна російська армія виснажується у безуспішних спробах наступу.
Коваленко підкреслив, що вже навесні Кремлю доведеться шукати шляхи поповнення втрат окупаційної російської армії в Україні.
Він додав, що із листопада минулого року злочинна армія РФ втратила в Україні вже 84 тис 740 осіб.
Як ситуація в районі Бахмута
За словами речника 26 артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова, наразі злочинна армія РФ проводить перегрупування в районі Бахмута на Донеччині та готується до нових атак.
Калашніков також зазначив, що в районі Бахмута армія РФ намагається застосовувати техніку, однак у обмеженій кількості.
Також, за його словами, комплектація російських підрозділів на цьому напрямку збільшилася в порівнянні з літом 2023 року.
У той же час командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП Нацгвардії, полковник Сергій Сідорін зазначив, що лінія фронту на Бахмутському напрямку дуже динамічна і зазнає постійних змін.
Він спростував заяви російських окупантів про нібито захоплення населеного пункту Богданівка.
За його словами, в районі Іванівського окупанти намагаються застосовувати штурмові дії з технікою, аби швидко наблизитися до позицій ЗСУ та висадити там свій десант.
Однак такі спроби швидко виявляють аеророзвідкою і завдають по ворогу вогневе ураження.