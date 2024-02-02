Армія РФ зазнала шалених втрат і не досягла результатів у наступі – аналітик

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, злочинна армія РФ зазнає шалених втрат під час осінньо-зимового наступу і не досягає жодних результатів.

Армія РФ не може домогтись жодних результатів у наступі в Україні

Путін планував піти на вибори під лейтмотив просування в зоні бойових дій і нових перемог, а насправді ж крокує свіжими трупами російських окупантів, — зазначає Коваленко. Поширити

У коментарі журналістам видання “Оbozrevatel” він підкреслив, що наразі українським військовим дуже важливо накопичувати сили протягом зими, поки окупаційна російська армія виснажується у безуспішних спробах наступу.

Коваленко підкреслив, що вже навесні Кремлю доведеться шукати шляхи поповнення втрат окупаційної російської армії в Україні.

До цієї необхідності входитиме і обов'язкова мобілізація після так званих виборів президента Росії, що також вплине на інтенсивність бойових дій у літній період 2024 року, — пояснює аналітик. Поширити

Він додав, що із листопада минулого року злочинна армія РФ втратила в Україні вже 84 тис 740 осіб.

З початку осінньо-зимової наступальної кампанії російських окупаційних військ не було захоплено жодного критично важливого населеного пункту, міста, транспортного вузла тощо, — наголосив Коваленко. Поширити

Як ситуація в районі Бахмута

За словами речника 26 артилерійської бригади ЗСУ Олега Калашнікова, наразі злочинна армія РФ проводить перегрупування в районі Бахмута на Донеччині та готується до нових атак.

Ми очікуємо його потужних атак як на північному, так і на південному фланзі. На сьогодні сказати, що є в нього якісь поповнення ще не можна. Я так розумію, що втрати ворог все ж таки намагається компенсувати. Однак, він раніше зібрав тут доволі значну кількість і військових, особового складу і техніки. Тому, в нього є ще сили і потужності нас атакувати, — підкреслив військовий. Поширити

Калашніков також зазначив, що в районі Бахмута армія РФ намагається застосовувати техніку, однак у обмеженій кількості.

Найбільша атака ворога, яку ми спостерігали за останній місяць, це було близько роти — 10 танків та БТРів. Сказати, що це дуже багато, не можна. Адже сьогодні працює аеророзвідка, БПЛА. І коли ми бачимо, що десь він групується, створюється угруповування, звичайно ми туди наносимо вогневе ураження. Тому в нього немає змоги зібрати значний ударний кулак, — пояснює речник 26 артилерійської бригади. Поширити

Також, за його словами, комплектація російських підрозділів на цьому напрямку збільшилася в порівнянні з літом 2023 року.

Підрозділи ворога, які знаходяться на Бахмутському напрямку, укомплектовані приблизно на 50%. Влітку укомплектування було в районі 30%. У листопаді ми спостерігали, як ворог комплектує підрозділи бойовими машинами, артилерією, готуючись до більш активних дій. Тобто вони не повністю укомплектовані, не все нове в них. Однак, у ворога все ж таки є можливості механізовано нас штурмувати, — зазначив Калашніков. Поширити

У той же час командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП Нацгвардії, полковник Сергій Сідорін зазначив, що лінія фронту на Бахмутському напрямку дуже динамічна і зазнає постійних змін.

Він спростував заяви російських окупантів про нібито захоплення населеного пункту Богданівка.

Бахмутський напрямок і надалі залишається важким, ворог не полишає спроб проведення штурмових дій. Минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень з противником. Найгарячішими точками на сьогодні є населені пункти Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. Попри заяви російських ЗМІ щодо захоплення Богданівки, це не відповідає дійсності. Сили оборони України продовжують утримувати половину цього населеного пункту. Лінія бойового зіткнення динамічна, деякі позиції переходять протягом доби з рук в руки, — підкреслив Сідорін. Поширити

За його словами, в районі Іванівського окупанти намагаються застосовувати штурмові дії з технікою, аби швидко наблизитися до позицій ЗСУ та висадити там свій десант.

Однак такі спроби швидко виявляють аеророзвідкою і завдають по ворогу вогневе ураження.