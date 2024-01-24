Армія РФ готується до нових спроб наступу в районі Авдіївки

За інформацією українських військових, злочинна армія РФ стягує численні резерви в район Авдіївки на Донеччині із метою поновити штурмові дії.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами офіцера "Легіону Свободи", майора МВС Максима Морозова, російські окупанти зосередили в районі міста десятки тисяч резервних сил для поновлення штурмів.

Ворог застосовує спроби заїзду техніки, безпілотні літальні апарати у великих кількостях, розвідувальні апарати, які літають, типу "Орлан", "Зала" та "Ланцети". Окупанти ведуть підготовчу роботу до нової битви. По факту, вона вже почалася, із застосуванням величезної кількості КАБів, - підкреслює військовий. Поширити

За його словами, для проведення штурмів в районі Авдіївки ворог зосередив на цьому напрямку близько 40 тис осіб з резервного складу.

Зокрема, як зазначає Морозов, ворог використовує для проведення штурмів підрозділи, які складаються з ув’язнених "Шторм-Z", "Шторм V".

Також підійшов з нуля сформований танковий пункт окупантів, де помічені нові танки, які будуть брати участь у штурмі Авдіївки. Але Сили оборони готуються до цього штурму, - підкреслив військовий. Поширити

Захід недостатньо допоміг Україні із контрнаступом

На думку колишнього командувача армією США у Європі, генерала у відставці Бена Годжеса, те, що контрнаступ ЗСУ у минулому році не досяг очікувань західних партнерів, свідчить про їхню неспроможність забезпечити повноцінну підтримку України.

За словами Годжеса, він переоцінив можливості сухопутних військ України, але ця помилка була спричинена не Україною, а Сполученими Штатами й Німеччиною, які не надали усіх спроможностей.

Я думав, ми надамо, наприклад, високоточну зброю великої дальності, відповідне обладнання для розмінування. Ми досі не поставили винищувачі F-16, - пояснює Годжес. Поширити

За його словами, російські окупанти використали цей час для мінування окупованих територій.