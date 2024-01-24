Армія РФ готується до нових спроб наступу в районі Авдіївки

За інформацією українських військових, злочинна армія РФ стягує численні резерви в район Авдіївки на Донеччині із метою поновити штурмові дії.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами офіцера "Легіону Свободи", майора МВС Максима Морозова, російські окупанти зосередили в районі міста десятки тисяч резервних сил для поновлення штурмів.
За його словами, для проведення штурмів в районі Авдіївки ворог зосередив на цьому напрямку близько 40 тис осіб з резервного складу.
Зокрема, як зазначає Морозов, ворог використовує для проведення штурмів підрозділи, які складаються з ув’язнених "Шторм-Z", "Шторм V".
Захід недостатньо допоміг Україні із контрнаступом
На думку колишнього командувача армією США у Європі, генерала у відставці Бена Годжеса, те, що контрнаступ ЗСУ у минулому році не досяг очікувань західних партнерів, свідчить про їхню неспроможність забезпечити повноцінну підтримку України.
За словами Годжеса, він переоцінив можливості сухопутних військ України, але ця помилка була спричинена не Україною, а Сполученими Штатами й Німеччиною, які не надали усіх спроможностей.
За його словами, російські окупанти використали цей час для мінування окупованих територій.
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